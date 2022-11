Lélektani határt lépett át a forint

2022. november 7. 10:59

Tovább erősödik a forint a pénteki nagy erősödés után, az imént a forint átvitte a 400-as jegyzést az euróval szemben – írja a Portfolio. Hétfőn kora délelőtt 399,8-ig ment az euró–forint-árfolyam. Az erősödés az MNB reggeli döntése után kapcsolt rá, a jegybank 18 százalékos szinten tartotta az irányadó kamatot – hívják fel a figyelmet. A forint a dollárral szemben is erősödik, 402 alatt jár a jegyzés. Az euró jelentősen erősödött az előző napokban a dollárral szemben, ez is lendületet adott a forintnak. Először 2009 februárjában ért többet egy euró 300 forintnál.

A 400 forintos határt két héttel az orosz–ukrán háború kitörése után, 2022. március 7-én törte át először az euró. Legutóbb szeptember 19-én nézett be pillanatokra az forint–euró-árfolyam a 400-as szint alá. A Portfolio azt írja, a héten több fontos adatközlésre is sor kerül, amelyek befolyásolják a forint jegyzését – a magyar inflációs adat mellett a legfontosabb az amerikai inflációs közlés lesz, ami a nemzetközi várakozásokon keresztül a magyar piacra is hatást gyakorolhat.

portfolio.hu