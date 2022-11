Az utolsó erejével is a vásárlókat védte a hős biztonsági őr

2022. november 7. 11:05

Két ember meghalt, miután lövöldözés tört ki egy boltban az Egyesült Államokban. A biztonsági őr észrevette, amint egy nő több tárgyat is megpróbál ellopni. Amikor szembesítette a tolvajt, az elővett egy fegyvert a táskájából és tűzharcba keveredett az őrrel. Az incidens során mindketten életüket vesztették. Lövöldözés tört ki egy élelmiszerüzletben Marylandben péntek délelőtt, miután egy bolti tolvaj rálőtt a biztonsági őrre – írja a New York Post.

Egy nő megpróbált ellopni egy terméket az üzletben, de a biztonsági őr észrevette, és számon kérte. A tolvaj ezután fegyvert rántott és többször is rálőtt az őrre. A férfinak még volt annyi ereje, hogy ő is fegyvert rántson és rálőjön a tolvajra. A bolt alkalmazottai elmondták, hogy az őr többször is felszólította a nőt, hogy adja vissza az ellopott tárgyakat, mire a nő lökdösődni kezdett, majd fegyvert rántott. A biztonsági őrt a helyszínen halottnak nyilvánították. A nőt kórházba szállították, ahol nem sokkal később életét vesztette. A lövöldözésben más nem sérült meg.

