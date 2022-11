Szijjártó: Válságidőszakban sem szabad feladni a nemzeti célokat

2022. november 7. 17:03

Válságidőszakban sem szabad feladni a nemzeti célokat, például a teljes foglalkoztatottságot, ezért a kormány jelen helyzetben is a beruházások támogatására fókuszál, hogy Magyarország elkerülhesse az európai krízist – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Debrecenben. A tárcavezető a Hajdúhús 2000 Kft. beruházásának átadásán alapvető célkitűzésnek nevezte, hogy hazánkban mindenki dolgozhasson, aki csak akar. Mint mondta, erre épült a sikeres válságkezelés a koronavírus-járvány alatt is, így a mostani nehézségek alatt sem szabad más utat választani.

„Ezért Magyarország kormánya ebben a gazdasági válsággal fenyegető időszakban is, ugyanúgy, mint a koronavírus-járvány idején, a beruházások támogatására összpontosít. Ez egyszer már bejött, s most is be fog majd jönni, így mi, magyarok el fogjuk tudni kerülni az európai gazdaságot sújtó recessziót” – szögezte le. „Az európai gazdaság a recesszió irányába nemhogy megy, hanem rohan öles léptekkel. Mi, magyarok ebből ki akarunk maradni, erre pedig akkor van lehetőség, ha folyamatosan jönnek létre az újabb és újabb beruházások” – fogalmazott.

most átadott, 2,6 milliárd forint értékű kapacitásbővítő fejlesztéshez az állam nagyjából egymilliárd forinttal járult hozzá, amiért cserébe a húsipari cég kötelezettséget vállalt 192 fős dolgozói állománya megőrzésére. Szijjártó Péter beszédében rámutatott, hogy a világ „gyakorlatilag válságról válságra bukdácsol”, és az elmúlt kevesebb mint három év alatt példátlan módon kétszer is a feje tetejére állt a világgazdaság. Aláhúzta: közös a pandémiás és a háborús helyzetben, hogy egyik sem az élelmiszeriparból indult ki, mégis mindkettő drámai kihatással járt az élelmiszer-ellátásra világszerte. A koronavírus-járvány megszakította a beszállítói láncokat, ami több helyen ellátási zavarokat okozott, még Nyugat-Európában is, az ukrajnai háború pedig súlyos élelmezési válsággal fenyeget, mivel az egymással hadban álló országok a világ éléskamráinak számítanak – mondta. Bár a magyar élelmiszeripar kiválóan vizsgázott ezen a két stresszteszten, mindez világossá teszi, hogy a megfelelő élelmiszeripari kapacitások megléte nemzetbiztonsági érdek – emelte ki.

„Arra törekszünk, hogy az élelmiszer-ellátás tekintetében önellátók legyünk, minél több élelmiszeripari termékről elmondhassuk, hogy többet termelünk belőle, mint amit elfogyasztunk” – tette hozzá. A miniszter arról számolt be, hogy tavaly az élelmiszeripar termelési értéke 4400 milliárd forint volt, és ezzel rekordot döntött, az idei év első nyolc hónapjában pedig 46 százalékos növekedést regisztráltak a 134 ezer család megélhetését biztosító szektorban, ami újabb hatalmas csúcsnak minősül. Mint közölte, a dinamikus fejlődést mutatja, hogy az ágazatban 2014 óta hatvanhat olyan nagyobb beruházás történt, amelyet a kormányzat támogatott.

„Aki nem fejleszt, aki nem hajt végre beruházásokat, aki nem a legmodernebb technológiát alkalmazza, az egészen biztosan nem lehet versenyképes ebben az ágazatban sem” – vélekedett.

MTI