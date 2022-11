Az EU bepanaszolta Washingtont

2022. november 7. 21:37

Az Európai Unió a Kereskedelmi Világszervezethez (WTO) fordulhat Washington protekcionista intézkedései, az autóipart is jelentősen érintő amerikai állami támogatás miatt - jelentette ki Thierry Breton belső piacért felelős európai uniós biztos Brüsszelben hétfőn, az euróövezet pénzügyminisztereit tömörítő eurócsoport ülését megelőzően.

Breton kijelentette: ha az Egyesült Államok nem reagál kielégítő módon a felvetett aggályokra, akkor az unió "megtorló intézkedésekkel" válaszolhat Washington augusztusban elfogadott inflációcsökkentési törvényére, amely adókedvezményeket is tartalmaz az Egyesült Államokban gyártott elektromos autókra és akkumulátorokra. A jelentős állami támogatás "ellentétes a WTO szabályaival" - emelte ki.



Bruno Le Maire, Franciaország gazdasági és pénzügyekért, valamint ipari és digitális szuverenitásért felelős minisztere az eurocsoport ülését megelőzően kijelentette: az Egyesült Államok gazdaságának nyújtott hatalmas támogatások "koordinált, egységes és erős" választ követelnek az európaiaktól. Az amerikai támogatási törvény "ellentétes a nemzetközi kereskedelem minden szabályával" - húzta alá.



A francia miniszer szavai szerint a törvény, amelyet az amerikai kormány környezetvédelmi és társadalmi reformprogramnak nevez, egy többszázmilliárd dolláros beruházási terv, és ennek hatására "néhány nagy külföldi vállalat, amely Európában akart letelepedni, most tétovázik, hogy Európában vagy Amerikában létesítsen-e telephelyet. Emiatt csak Franciaországban mintegy tízmilliárd euró értékű beruházás és több ezer ipari munkahely forog kockán" - figyelmeztetett. Közölte továbbá: egyes esetekben a Biden-kormány által felajánlott támogatások összege az Európai Bizottság által engedélyezett maximális támogatási összeg négy- vagy akár tízszerese.



Hangsúlyozta, hogy az európai ipar már most szenved a versenyképesség hiányától. Az amerikai inflációcsökkentési törvény szerinti támogatások és az ugyanilyen erősen támogatott kínai ipar valószínűleg tovább növeli Európa lemaradását - mondta.



Bruno Le Maire végezetül kijelentette: csak határozottsággal lehet eredmény elérni.



Christian Lindner német pénzügyminiszter a tanácskozás előtt adott sajtónyilatkozatában azt mondta: országa inkább párbeszédet sürget Washingtonnal, mint ellenintézkedéseket a szóban forgó törvény által kiváltott kereskedelmi feszültségek enyhítésére. Véleménye szerint Brüsszelnek és Washingtonnak közösen, a nemrégiben létrehozott munkacsoport keretében kell foglalkoznia az európai aggodalmakkal.



"Most párbeszédre kell törekedni az Egyesült Államok kormányával, hogy tisztázni tudjuk aggályaink forrását, és közös módszereket találjunk gazdasági érdekeink ötvözésére" - jelentette ki Lindner, majd hozzátette: nincs meggyőződve arról, hogy az amerikai fél megértette, milyen nagy az EU aggodalma a törvény lehetséges következményei miatt.



Az EU és az Egyesült Államok a múlt héten jelentette be, hogy munkacsoportot hoznak létre az amerikai állami támogatások miatt a felek között kirobbant viták megoldására.



"Jelenleg arra összpontosítunk, hogy tárgyalásos megoldást találjunk" - mondta Valdis Dombrovskis kereskedelempolitikáért felelős biztos az ülést megelőzően. A tárgyalások első fordulóját a múlt héten tartották meg, és az esetleges haladásról leghamarabb decemberben fog beszámolni a brüsszeli testület - tette hozzá az uniós biztos.



Joe Biden amerikai elnök augusztusban írta alá a 700 milliárd dolláros inflációcsökkentési törvénycsomagot, amely bizonyos iparágaknak, például az autóiparnak mintegy 430 milliárd dolláros állami támogatást nyújt.



MTI