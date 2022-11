Őszi népzenei találkozót tartottak Bácskossuthfalván

2022. november 7. 23:11

Tizenegyedik alkalommal szerveztek Őszi népzenei találkozót Bácskossuthfalván, melynek házigazdája ezúttal is az Ady Endre Művelődési Központ Rezeda asszonykórusa volt. A rendezvényre az Echo Gyermek- és Ifjúsági Házban került sor hat énekcsoport részvételével.

A megjelenteket, köztük Papp László helybeli tanácselnököt és Fazekas Róbert alelnököt, Méhes Bélát, a VMSZ tanácstagját és egykori Ady-elnököt, Crnkovity Gábort, a Magyar Összefogás lista jelöltjét, valamint Kisimre Szerda Annát, a jelenlevő csoportok többségének művészeti vezetőjét és oktatóját Tímár Gabriella, a művelődési központ elnöke köszöntötte.

Papp László, a helyi közösség tanácsának elnöke köszöntőjében kiemelte, hogy minden népzenei találkozó ünnep: ünnepe a magyar népdalnak, népzenének, a közösségnek, az összetartozásnak, a barátkozásnak. Emlékeztetett, hogy Bácskossuthfalva lakossága 236 évvel ezelőtt érkezett Bácskába a Nagykunságról, Karcagról, Kunmadarasról, Jászkisérről. „Délvidék egyik legmagyarabb települése vagyunk, több mint 165 éves kulturális és hagyományápoló múlttal a hátunk mögött. Meg merem kockáztatni, hogy az anyaország testéről leszakított nemzetrészek – mint mi is – megőriztük magyarságunk szellemét, kulturális örökségét, sőt egyéniségünk beleadásával nem csak megőrizni, fejleszteni is tudtuk” – mondta többek között. Bácskossuthfalva gazdag művelődési életére is kitért, ami az Ady Endre Művelődési Központnak és a fáradhatatlan, kreatív, ötletekkel teli vezetőségének köszönhető. „A mai, hagyományos találkozó arra kötelez bennünket, hogy az ifjú nemzedéket megismertessük hagyományainkkal, és azt megszerettessük velük, hogy megőrizzük és továbbadjuk azokat” – hangsúlyozta.

Crnkovity Gábor örömét fejezte ki, hogy ilyen sokan összejöttek ezen a találkozón, és azt is elmondta, hogy sok hasonló rendezvény van Vajdaság területén, ahol találkozni tudnak a népzenészek. A Magyar Összefogás lista jelöltjeként felhívta a figyelmet a november 13-án esedékes választásokra, és arra ösztönözte a jelenlevőket, hogy vegyenek részt a szavazáson, hogy a jövőben is hasonló körülmények között tudjanak összejönni. „Az MNT ezeket a dolgokat összefogja itt, Vajdaságban, úgy az oktatás, kultúra tájékoztatás és nyelvhasználat terén. Igazából hálásak lehetünk, hogy Szerbia ezt lehetővé teszi, hogy nálunk legyen egy nemzeti tanács. Más nemzeti közösségek is összetennék kezüket azért, hogy ilyen létezzen, de nem igazán van máshol. Nekünk meg kell becsülni, hogy ez létezik, hogy ez van, és tovább kell vinni”- emelte ki, és hozzátette, hogy fontos ez a szavazás azért is, hogy a többségi nemzet is lássa, hogy a lista mögött nem csak két ember áll, hanem egy közösség.

Ezt követően egymás után léptek fel a jelenlevő csoportok: a helybeli Rezeda asszonykórus, a Pacséri Magyar Dalkör, a bajmoki Búzavirág vegyes kórus, a topolyai Kaláris asszonykórus, a gunarasi Rozmaring asszonykórus, valamint az óbecsei Dúdoló énekcsoport. A családias hangulatú találkozó vacsorával, mulatsággal ért véget.

Komáromi Gizella

vajma.info