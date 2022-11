Az EU újabb szankciós rohama

2022. november 8. 17:10

Az uniós tagállamok külügyminiszterei írásbeli eljárás útján további 19 emberrel és egy szervezettel szemben vezettek be korlátozó intézkedéseket, tekintettel a Mianmarban továbbra is fennálló állapotokra, valamint arra, hogy a 2021. február 1-jei katonai puccsot követően jelentősen romlott az emberi jogok helyzete az országban - tájékoztatott az uniós tanács közleményében kedden.

Az újonnan jegyzékbe vett 19 ember és egy szervezet között a mianmari befektetési és külgazdasági kapcsolatokért felelős miniszter, a legfelsőbb bíróság főbírája, a mianmari fegyveres erők (Tatmadaw) és a légierő magas rangú tagjai, valamint a számukra támogatást nyújtó magánvállalat és képviselői és a választási bizottság egyes tagjai szerepelnek.



A korlátozó intézkedések immár 84 emberre és 11 szervezetre vonatkoznak, és vagyoni eszközeik, pénzeszközeik befagyasztását foglalják magukban. A jegyzékbe vett emberekre ezenkívül uniós beutazási tilalom vonatkozik.



A rendelkezés értelmében a meglévő uniós korlátozó intézkedések is érvényben maradnak, köztük a fegyverekre, valamint a belső elnyomás céljára használható felszerelésekre vonatkozó embargó, a katonaság és a határrendészet általi használatra szánt, civil és katonai felhasználású termékek kivitelének tilalma, exportkorlátozás azon kommunikációfigyelő berendezések esetében, amelyek belső elnyomás céljára is használhatók, valamint a katonaság részére nyújtott kiképzésnek és a katonai együttműködésnek a tilalma.



A korlátozó intézkedések kiegészítik a közvetlenül a mianmari kormánynak nyújtott uniós pénzügyi támogatás visszatartását és minden olyan uniós támogatás befagyasztását is, amely a junta legitimálásának tekinthető.



Közleményében a Külügyi Tanács közölte: az Európai Unió ismételten felszólít az összetűzések azonnali beszüntetésére, a nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartására, valamint arra, hogy vessenek véget az aránytalan erőszak alkalmazásának és a szükségállapotnak. Az EU továbbá a katonai puccs után bebörtönzöttek azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátását sürgeti - húzták alá.



Az Európai Uniót mély aggodalommal tölti el az erőszak folytatódása Mianmarban, elítéli az emberi jogok folyamatos és súlyos megsértését, köztük a kínzást, a szexuális erőszakot, a civil társadalom, az emberijogvédők és az újságírók üldözését és a polgári lakosság, köztük az etnikai és vallási kisebbségek elleni támadásokat - jelentették ki. Az EU továbbra is arra törekszik, hogy elszámoltassa mindazokat, akik felelősek a 2021. február 1-jei puccsot követően elkövetett jogsértésekért, háborús bűncselekményekért és emberiesség elleni bűncselekményekért - tették hozzá.



