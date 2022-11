Labdarúgó NB I - A ZTE elrontotta a Kisvárda ünnepét

2022. november 8. 20:10

Eduvie Ikoba duplájának is köszönhetően a Zalaegerszeg 3-0-ra nyert a második helyen álló Kisvárda otthonában a labdarúgó NB I15. fordulójának keddi mérkőzésén.

A Kisvárda ezen a napon ünnepelte alapításának 111. évfordulóját.



A kék-fehéreknél néhány napon belül a harmadik szakember irányított a kispadon: hétvégén az Újpest ellen 1-0-ra megnyert bajnokin az egy hónapra eltiltott Ricardo Monizt a sportigazgató Dragóner Attila helyettesítette, utóbbi most vírusos betegség miatt hiányzott, így ezúttal a Julian Jenner, Vlaszák Géza, Anthonius van der Steen edzőtrió adta az utasításokat.

NB I, 15. forduló:

Kisvárda Master Good-ZTE FC 0-3 (0-1)

Kisvárda, v.: Káprály

gólszerzők: Ikoba (37., 60.), Manzinga (87.)

sárga lap: Kovacic (52.), illeve Gergényi (61.)

Kisvárda Master Good:

Odincov - Hej, Kovacic, Kravcsenko (Vranjanin, 66.), Peteleu - Melnyik, Ötvös (Makowski, a szünetben) - Asani, Lucas (Karabeljov, a szünetben), Vida (Camaj, a szünetben) - Ilievski (Mesanovic, a szünetben)

ZTE FC:

Demjén - Huszti A., Mocsi, Kálnoki-Kis, Bedi - Tajti, Sankovic - Szendrei (Safronov, 89.), Szalay Sz. (Németh D., 85.), Gergényi - Ikoba (Manzinga, 73.)

Némi meglepetésre a Zalaegerszeg futballozott fölényben az első félidőben és több nagy helyzetet is kidolgozott, ezekből végül csak egyet tudott gólra váltani, Ikoba pedig kilencedik találatával utolérte a góllövőlista élén a paksi Vargát.



A Kisvárda a szünetben négyet cserélt. A második félidő hatalmas hazai lehetőséggel indult, majd az 55. percben a csereként pályára lépő Camaj is egyenlíthetett volna, de egyedül a kapussal szemben csúnyán mellé lőtt. A túloldalon Ikoba szinte helyzet nélkül talált be, az amerikai támadó egy az egyben oldotta meg feladatát védőjével szemben és lőtte ki a jobb alsó sarkot, megszerezve ezzel szezonbeli tizedik bajnoki gólját.



A ZTE a hátralevő időben kontrákra rendezkedett be, előnyét magabiztosan őrizte, a Kisvárda annál nagyobb helyzeteket nem tudott kidolgozni, mint amelyeket a játékrész elején elrontott. A kegyelemdöfést a 87. percben Manzinga adta meg a hazaiaknak.



MTI