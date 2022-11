Amerikai választások - Szakértő: mélyül a szakadék a táborok között

2022. november 8. 23:15

Több szempontból is mélyül a szakadék a demokrata és a republikánus politikai tábor között az Egyesült Államokban - jelentette ki Steve Hayward, az UC Berkeley professzora kedden Budapesten, egy angol nyelvű konferencián.

Ezen a napon tartják az országban a félidős választásokat, amelyek mind a képviselőház, mind a szenátus összetételében jelentősebb változásokat hozhatnak. A Mathias Corvinus Collegium (MCC) a hagyományokat folytatva az amerikai választások eredményeit is szakértők bevonásával elemzi. A konferencia társszervezője az Alapjogokért Központ volt.



Steve Hayward azt mondta, hogy az amerikai egyetemeken nagyon baloldali a szellemiség.



Kiemelte: már nem igaz, hogy a Republikánus Párt a gazdagoké.



Eltolódás figyelhető meg iskolázottság szerint is: sok, egyetemet végzett nő már a republikánusokat támogatja - hangsúlyozta.



A professzor azt mondta, hogy fontos lázadni a woke-mozgalom ellen.



Közölte, hogy a képviselőház 435 tagját kétévente újraválasztják, ezért itt nagy lehet a fordulat. A szenátorok, akik 100-an vannak, hat esztendőre kapnak mandátumot. Kétévente a harmadukat választják meg, így itt csupán kisebb cserélődés következhet be - ismertette Steve Hayward.



Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója úgy vélekedett, hogy az elnöki ciklus felénél a szavazók értékelik majd a demokraták és az államfő, Joe Biden munkáját. Az eredmény tükrözni fogja az amerikai emberek véleményét a vezető politikusaikról.



Megjegyezte, akárhogyan is alakulnak a félidős választások, eseménydús amerikai politika várható, amely az egész világra hatással lesz.



Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója azt hangoztatta, hogy sokkal több dolog köti össze az Atlanti-óceán két oldalán élőket, mint amennyi elválasztja őket. Isten, haza, család értékeit Európában és Amerikában egyaránt számos ember osztja - jegyezte meg.



Úgy vélekedett, hogy az amerikai félidős választások tulajdonképpen egy népszavazást jelentenek a Biden-adminisztrációról, amely meglátása szerint elhibázta a gazdaságpolitikát, támogatta a woke-mozgalmat és megnyitotta az Egyesült Államok déli határait.



Magyarországnak az a fontos, hogy igaz és megbízható partnere legyen az Egyesült Államok - mondta Szánthó Miklós, aki republikánus többséget kívánt lehetőleg a kongresszus mindkét házában.



Az eseményen panelbeszélgetésen Gladden Pappin, az MCC vendégoktatója arról beszélt, hogy jelenleg nagyon rossz a közbiztonsági helyzet sok amerikai városban.

Ezt tetézi az infláció mértéke, valamint a rengeteg dezinformáció - fűzte hozzá.



Steve Hayward arra utalt, hogy a rendőrséget a demokraták gyengítették meg, ezért romlott a közbiztonság.



Simon Hankinson, a The Heritage Foundation tudományos főmunkatársa azt mondta, hogy sok amerikai szorul segítségre, az infláció káros hatását mindenki érzi, miközben többszörösen elítélt bűnözők járnak szabadon az utcán.



A panelbeszélgetés résztvevői nem értettek egyet egyértelműen abban, hogy a félidős választások eredménye megváltoztathatja-e Washington külpolitikáját. Simon Hankinson szerint ha több lenne a republikánus kongresszusi képviselő, akkor erősebbé válna a kapcsolat Magyarországgal. Steve Hayward ugyanakkor úgy vélekedett, hogy a félidős választások kevésbé befolyásolják a külpolitikát. Gladden Pappin azt kívánta, bár ismernék jobban az amerikaiak az európai helyzetet.



MTI