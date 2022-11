Lemondott a brit kabinetminiszter

2022. november 8. 23:48

Lemondott kedden Sir Gavin Williamson, a brit kormány tárca nélküli kabinetminisztere, aki ellen hosszabb ideje komoly panaszok merültek fel kollégáival szembeni agresszív viselkedésmódja miatt.

Williamson – expressandstar.com

Williamson - akinek elsődleges feladata eddigi tisztségében a kormány munkájának általános szervezése és támogatása volt - az első magas rangú kabinettag, aki Rishi Sunak miniszterelnök október végén megalakult kormányából távozik.



Lemondásáról szóló kedd esti bejelentésének előzményeként a brit sajtó egybehangzó és nem cáfolt értesüléseket közölt arról, hogy Williamson korábbi beosztásaiban agresszív, mélyen sértő módon viselkedett és kommunikált kabinetbeli kollégáival, akiknek - köztük kolléganőknek - nem egyszer durva trágárságokkal tűzdelt írásos üzeneteket is küldött.



Egy névtelenül nyilatkozó volt kabinettag elmondása szerint Williamson egy ízben azt tanácsolta neki, hogy vágja el a saját torkát, nem sokkal korábban pedig azt, hogy ugorjon ki az ablakon.



Lemondását bejelentő, kedd éjjel Rishi Sunaknak írt levelében Williamson annyit elismert, hogy egy volt kollégának sértő SMS-eket küldött, és ezért elnézést kért.



Visszautasította a személyét ért "minősítéseket", de közölte, hogy mivel az ellene felhozott panaszok elvonják a figyelmet "a kormány által a brit nép érdekében végzett jó munkáról", lemond kormányzati tisztségéről.

Gavin Williamson nem először távozik a kormányból botrányos körülmények között.



Williamsont 2019 májusában Theresa May akkori konzervatív párti miniszterelnök menesztette a védelmi miniszteri tisztségből, miután kiszivárgott a nemzetbiztonsági tanács döntése, amely szerint a Huawei kínai távközlési óriáscég a brit 5G hálózat "nem központi" infrastrukturális elemeinek beszállítójaként "korlátozott" szerephez juthat a program fejlesztésében.



Williamson annak idején határozottan cáfolta, hogy ő szivárogtatta volna ki a Huawei ügyében hozott döntést.



Theresa May utódja, Boris Johnson az oktatási tárca élére nevezte ki Gavin Williamsont, ám Johnson két év után ebből a tisztségből is menesztette egy kormányátalakítás során.



Rishi Sunak jelenlegi miniszterelnököt bírálatok érték, amiért Williamsont visszavette a kabinetbe, mivel már a mostani kormány megalakulása idején is ismertek voltak a politikussal szemben megfogalmazott panaszok.



MTI