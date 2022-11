Orbán Viktor a türk tanács találkozójára utazik, Erdogannal is tárgyal

Orbán Viktor miniszterelnök szerdán az üzbegisztáni Szamarkandba utazik a Türk Államok Szervezetének kilencedik csúcstalálkozójára; a kormányfő kétoldalú tárgyalásokat is folytat a türk államok vezetőivel - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

A miniszterelnököt útjára elkíséri Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter, Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója valamint közel 60 magyar üzletember, akik az üzbég-magyar üzleti fórum programjain vesznek részt Szamarkandban.



A Türk Államok Szervezetének tagjai Törökország, Kazahsztán, Kirgizisztán, Üzbegisztán, Azerbajdzsán, megfigyelőként pedig Magyarország és Türkmenisztán csatlakozott.



A sajtófőnök elmondta: a szamarkandi tanácskozáson gazdasági, kereskedelmi, közlekedési témák is szóba kerülnek az aktuális nemzetközi politikai ügyeken túl.



Orbán Viktor külön kétoldalú megbeszéléseket is folytat türk partnereivel, így várhatóan Kaszim-Zsomart Tokajevvel, Kazahsztán elnökével, Szadir Dzsaparovval, Kirgizisztán elnökével, Savkat Mirzijojev üzbég köztársasági elnökkel és Recep Tayyip Erdogan török államfővel is tárgyal a következő napokban - mondta Havasi Bertalan.



MTI