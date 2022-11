USA-választások - Kreml: rosszak maradnak az orosz-amerikai kapcsolatok

2022. november 9. 15:42

A Kreml gondosan elemzi az amerikai félidős választásokról szóló információkat, de nem tulajdonít nekik túl nagy jelentőséget, mert rövid- és középtávon Oroszország és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok továbbra is rosszak maradnak - jelentette ki Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő szerdán újságíróknak.

"Az amerikai kongresszusi választások fontosak, de rövid és középtávon nem szabad eltúlozni a jelentőségüket az amerikai-orosz kapcsolatok jövője szempontjából" - hangoztatta Peszkov.



"Ezek a választások semmin sem tudnak érdemben változtatni. A kapcsolatok egyelőre rosszak, és azok is maradnak" - tette hozzá.



A vádakkal kapcsolatban, hogy Oroszország megint beavatkozott az amerikai választásokba, Peszkov azt mondta, hogy a Kreml ezekhez annyira hozzászokott, hogy észre sem veszi őket.



Korábban Anatolij Antonov, Oroszország washingtoni nagykövete azt mondta, hogy az amerikai kongresszusban a választások eredményétől függetlenül megmarad a "ruszofób konszenzus". Naivnak nevezte azt a várakozást, hogy az orosz diplomatákat az eredmények összeszámlálása után szívesen látnák a Capitoliumban.



Antonov a RIA Novosztyi hírügynökség szerdai kiadásában megszólalva kifogásolta, hogy az Egyesült Államok befagyasztotta a tavaly elindított stratégiai párbeszédet, amelynek keretében egyeztetések folytak arról a megállapodásról is, amely a hadászati támadófegyverek csökkentéséről megkötött Új START szerződés helyébe léphetne. Nehezményezte, hogy az orosz nagykövetség alkalmazottjai és családtagjaik címére fenyegetések érkeznek, és hogy az amerikai külügyminisztérium indoklás nélkül megtilthatja az orosz diplomatáknak Washington elhagyását.



Peszkov kérdésre válaszolva azt mondta: túl korai lenne az Új START-megállapodás szerinti helyszíni ellenőrzések újraindításáról beszélni, és nem is lehet erről előzetes bejelentést tenni, mert a kapcsolatok "szövete jelenleg nagyon vékony" és mert "nem lehet párbeszédről beszélni". Közölte, hogy a Kremlben még mindig mérlegelik, hogy Oroszország milyen formában vegyen részt a G20 csoport és a Délkelet-ázsiai Országok Szövetsége (APEC) közelgő csúcstalálkozóján, az erre vonatkozó döntést az következő napokban fogják ismertetni.



A két fórumon elvileg lehetőség nyílna a kapcsolatfelvételre az orosz és az amerikai elnök között.

MTI