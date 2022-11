Kisebb eső előfordulhat, az ország nagy részén nem valószínű csapadék

2022. november 9. 16:41

Várható időjárás csütörtök éjfélig: estétől ismét köd képződik, és terjeszkedik a rétegfelhőzet. Helyenként szitálás, hajnalban az északkeleti megyékben gyenge eső is előfordulhat.



Csütörtökön a látási viszonyok javulnak, de délutánig még erősen felhős vagy borult lesz az ég, és elszórtan - nagyobb eséllyel a nyugati, délnyugati tájakon, valamint az északkeleti megyékben - kisebb eső, zápor is előfordulhat, az ország nagyobb részén tehát nem valószínű csapadék. Délutántól az Észak-Dunántúlon már csökkenni kezd a felhőzet, és ott kisüthet a nap. Csütörtökön az északnyugati szél már másutt is megélénkülhet.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 10 fok között várható, nyugaton lehet a hidegebb. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 9 és 17 fok között valószínű, délkeleten lesz melegebb.



MTI