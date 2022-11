Luhanszk megyében a holttestek megfertőzték az ivóvizet

2022. november 9. 17:02

A kelet-ukrajnai Luhanszk megyében környezeti problémák vannak a spontán eltemetett helyi lakosok és a temetetlen orosz katonák maradványai miatt, amelyek már megfertőzték az ivóvizet - közölte Szerhij Hajdaj, a régió kormányzója szerdán a Facebookon.

"A luhanszki régiót a csataterek nagy orosz temetővé változtatják" - fogalmazott a kormányzó. Kifejtette, hogy a megye ökológiáját veszélyezteti a nagyszámú, hevenyészve elföldelt elhunyt és a harcokban meghalt orosz katonák maradványai. Hozzátette, hogy a megye hatóságai az ukrán erők által felszabadított területeken átmenetileg hűtőkbe gyűjtik össze az orosz katonák holttesteit, a tetemek sorsáról majd később döntenek.



Hajdaj kitért arra, hogy súlyos a helyzet Bilohorivka településen, amelyet az orosz csapatok folyamatosan ágyúznak és bombáznak. Szavai szerint a település már teljesen elpusztult.



A kormányzó szerint legalább tíz évre van szükség a luhanszki régióban a létfontosságú infrastrukturális létesítmények és a lakott területek fő útvonalainak aknamentesítésére, hogy megkezdődhessen a helyreállítás. Az egész régióban még ennél is több időre lesz szükség. Megjegyezte, hogy komoly gondot okoznak a műanyagaknák, amelyeket fémdetektorral nem lehet megtalálni. Hangsúlyozta: ezért nem tanácsolja a lakosoknak a visszatérést a megye orosz csapatoktól felszabadított területeire sem.



Az ukrán vezérkar reggeli helyzetjelentésében arról számolt be, hogy az elmúlt napban csaknem 800 orosz katona halt meg Ukrajnában, velük együtt a háború kezdete óta mostanáig megközelítőleg 77 950.



Illja Vityuk, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) kiberbiztonsági osztályának vezetője a liga.net hírportálnak adott interjújában kijelentette, hogy Oroszország naponta több mint tíz kibertámadást hajt végre ukrán energetikai objektumok ellen. Szavai szerint ez nem érte váratlanul Ukrajnát, ezért eddig egy sem volt hatásos. Hozzátette, hogy Ukrajna ezekre válaszul ellentámadásokat indít.



A Moszt helyi hírportál arról számolt be, hogy Herszon megyében egyszerre több híd is felrobbant, mélyen bent a régió orosz megszállás alatti területén. A kiadvány három hidat nevezett meg, amelyeket pokolgéppel felrobbantottak. Ezek a Darjivszkij, a Tyahinszkij és a Novovasziljivszkij hidak, amelyek az orosz csapatok "hátában" vannak. A hírportál közölte, hogy a telegramon tömegesen tesznek közzé információkat és fotókat a lerombolt hidakról. Az orosz erők ugyanakkor azt állítják, hogy a hidakat "az ukrán fegyveres erők előretörésének akadályozása érdekében" robbantották fel.



Kirilo Timosenko, az ukrán elnöki iroda helyettes vezetője a Telegramon arról adott hírt, hogy az orosz erők eltaláltak egy lakóházat a Herszon megyei Novovoszkreszenszke faluban, aminek következtében egy ember meghalt, egy pedig megsérült. A tisztségviselő szavai szerint ezzel a támadással a teljes falut megsemmisítették.



Az Ukrenerho állami energiaszolgáltató vállalat sajtóközleményében arról tájékoztatott, hogy szerdán korlátozzák az áramellátást Ukrajna egész területén, óránként ütemezett kimaradások lesznek. Helyi idő szerint délután egy órakor Ukrajnában - a Krím félsziget kivételével - minden régióban légiriadó volt.



Viktor Mikita kárpátaljai kormányzó arról adott hírt a Telegramon, hogy Ungváron ledöntötték a szovjet katona emlékművét. Az egyik kezében zászlót, a másikban gépkarabélyt tartó, 11 méter magas, 19 tonnás szovjet katona szobrát még 1970-ben állították fel. Mikita közlése szerint a helyére az ukrán hősök tiszteletére állítanak emlékművet, amely a tervek szerint a kárpátaljai 128-as dandár egyik támadórepülőgépét fogja ábrázolni.

MTI