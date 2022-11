Időszerű a Türk Államok Bankszövetségi Tanácsának létrehozása

2022. november 9. 19:22

Időszerű a Türk Államok Bankszövetségi Tanácsának (Council of Banks Associations of the Turkic States) létrehozása - közölte az MTI-vel a Magyar Bankszövetség szerdán.

bankszovetseg.hu

Az érdekképviselet abból az alkalomból méltatta a bankszövetségi tanács létrehozását, hogy egyetlen EU-s tagállami résztvevőként lehetett jelen az Isztambulban november 4-én megrendezett alapító ünnepségen. A szervezet fő célja a türk államok (Azerbajdzsán, Kazahsztán, Kirgizisztán, Törökország, Üzbegisztán) banki infrastruktúrájának fejlesztése, a pénzügyi együttműködések és szolgáltatások bővítése - írták.



A Magyar Bankszövetség főtitkára a gazdasági és a pénzügyi kapcsolatok bővítését segítő, közös gyökerekre és történelmi tapasztalatokra alapozott kapcsolatok jelentőségét emelte ki a török fővárosban. Kovács Levente az alapító eseményen úgy fogalmazott, hogy a politikai kapcsolatokat a bankszektor tudja a gazdasági együttműködések szintjére lefordítani. Jelezte, hogy a Magyar Bankszövetség az Európai Bankföderáció tagjaként közvetítő szerepet tud betölteni a türk országcsoport és az EU között - írták a közleményben.

MTI