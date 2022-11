Labdarúgó NB I - Kikapott a Fehérvár Újpesten

2022. november 9. 23:04

Az Újpest 2-1-re legyőzte a vendég Fehérvárt a labdarúgó OTP Bank Liga 15. fordulójának szerda esti mérkőzésén.

A fővárosi lila-fehérek ezzel megtörték rossz sorozatukat, legutóbbi négy bajnokijukon ugyanis nyeretlenek voltak.



A Fehérvár a meccs előtt három találkozó óta tartó veretlenségi szériában volt az NB I-ben, az október 17-én kinevezett Huszti Szabolcs vezetőedzőnek ez volt az első elveszített összecsapása az élvonalban a fehérvári kispadon.

NB I 15. forduló:

Újpest FC-MOL Fehérvár FC 2-1 (1-0)

-----------------------------------

Szusza Ferenc Stadion, v: Pintér

gólszerzők: Csoboth (8.), Szabó B. (58.), , illetve Serafimov (68.)

piros lap: Bamgboye (93.)

sárga lap: Antonov (91.), illetve Serafimov (10.), Houri (15.)

Újpest:

------

Nikolic - Szabó B., R. Kastrati, Csongvai, Antonov - Jakobi, Mack (Boumal, 71.) - Pauljevic, Katona (Bjelos, 79.), Csoboth (Simon K., 79.) - Gouré (Jevtoski, 95.)

Fehérvár:

--------

Kovács D. - Nego (Bese, a szünetben), Serafimov, Fiola, Stopira - Pokorny, Lednev (Dárdai, a szünetben) - M. Kastrati (Bamgboye, a szünetben), Houri, Schön (Bumba, 78.) - Kodro (Szendrei, 66.)

Az első félidőben sokkal aktívabb és veszélyesebb volt a hazai együttes, amely hamar előnybe került és a folytatásban is rendre dolgozott ki helyzeteket. Az Újpest támadásaiban Csoboth Kevinnek jutott főszerep, ő szerezte a vezető gólt és később is többször lőtt kapura, de a szünetre a fővárosi lila-fehérek csak egygólos előnnyel vonulhattak az öltözőbe. A kissé enerváltan futballozó Fehérvár hiába birtokolta majdnem ugyanannyit a labdát, mint riválisa, valódi veszélyt nem jelentett az újpesti kapura.



A szünetben hármas cserét hajtott végre a vendégek szakmai stábja, de a lendületes újpesti akciókkal így sem tudtak mit kezdeni. Hamarosan sikerült megdupláznia előnyét a házigazda együttesnek, erre viszont tíz perc elteltével fejesgóllal válaszoltak a fehérváriak, akik így meccsben maradtak. A lefújásig küzdött-hajtott a vendégegyüttes, ám nem került közel az egyenlítéshez, sőt, a hosszabbítás perceire emberhátrányba is került, így nem tudott pontot szerezni Újpesten.

MTI