Joe Biden készen áll a republikánusokkal való kompromisszumra

2022. november 10. 08:51

Készen áll a közös munkára és a kompromisszumra a republikánusokkal - jelentette ki Joe Biden elnök a félidős választások fejleményeit értékelő sajtótájékoztatón szerdán.

Az elnök a választás politikai kimenetelét illetően megjegyezte, hogy a demokraták erős éjszakán vannak túl, amit szerinte az bizonyít, hogy első ciklusát töltő demokrata párti elnök félidős választáson az elmúlt 40 évben ilyen kevés képviselőházi széket nem veszített.



Az elnök a Fehér Házban tartott sajtóértekezleten arról is beszélt, hogy a félidős választások eredményei világosan beszélnek az emberek aggodalmairól. Ezek között a növekvő megélhetési költségeket, az infláció csökkentésének szükségességét, a bűnözést és a közbiztonságot említette. Hozzátette, arról is világos üzenetet küldtek a választók, hogy meg akarják őrizni a demokráciát és a szabad választáshoz fűződő jogot az Egyesült Államokban.



Joe Biden kijelentette, felfogta az emberek aggodalmát, és elismerte, hogy az elmúlt időszakban elért gazdasági eredmények és intézkedések hatása a mindennapokban még nem érzékelhetők. Az eredmények között megemlítette a munkahelyek számának növekedését, a munkanélküliség mérséklését és az államadósság csökkentését.

Az elnök az elkezdett gazdasági intézkedések folytatását ígérte, amelyek szerinte idővel meghozzák az érzékelhető eredményeket is.



Joe Biden utalt arra, hogy a kitűzött célok érdekében a politikai tengely mindkét oldalával szeretne együttműködni, megjegyezte, hogy az elmúlt majdnem két évben 210 jogszabályt írt alá, amelyet mindkét párt támogatásával fogadott el a törvényhozás.



Kijelentette, hogy függetlenül a választás végső eredményétől, készen áll a közös munkára a republikánusokkal, és hozzátette, hogy véleménye szerint az amerikai emberek azt is világossá tették, hogy elvárják a republikánusoktól, hogy ők is álljanak készen az együttműködésre az elnökkel.



Közölte, hogy nem enged a társadalombiztosítási rendszer lényeges módosítására vonatkozó javaslatoknak, és megvétóz minden, a terhességmegszakítás országos tilalmáról szóló jogszabályt is. Ugyanakkor készen áll a kompromisszumra sok más témában.



Reményét fejezte ki, hogy a külpolitikát illetően folytatódik a kétpárti megközelítés, ennek részeként az, hogy szembeszálljanak Oroszország ukrajnai agressziójával.



Kérdésre válaszolva egyetértett azzal, hogy a legutóbbi ukrajnai események azt mutatják, hogy Oroszország, az orosz hadsereg a hadszíntéren "valós problémákkal" szembesül. Utalt arra, hogy a téli időszak időt adhat arra mindenki számára, hogy "átkalibrálja hozzáállását", és az is kiderül, hogy Ukrajna készen áll-e egy kompromisszumra Oroszországgal.



A republikánusok képviselőházi vezetőjének Kevin McCarthy-nak közelmúltbeli szavaira reagálva - miszerint a republikánusok egy törvényhozási többség esetén nem hajlandóak "biankó csekket" az elnök kezébe adni Ukrajna támogatását illetően - megjegyezte, bízik abban, hogy sikerül "modus vivendi"-t kidolgozni az együttműködésre.

Ugyanakkor úgy vélte, hogy "biankó csekkről" eddig sem volt szó, hiszen az Ukrajnának szállított katonai eszközök felhasználási körének feltétele, hogy azokat Ukrajna csak saját területének védelmére alkalmazhatja.



Arra a kérdésre, hogy mit gondol Donald Trump esetleges újraindulásáról az elnökjelöltségért, Joe Biden kijelentette, hogy minden alkotmányos eszközt felhasznál annak megakadályozására, hogy elődje legyen újra elnök. A saját újraválasztási terveivel kapcsolatban megerősítette, hogy szándéka az újraindulás, ám hozzátette, hogy erre a kérdésre a jövő év elején fog visszatérni.



MTI