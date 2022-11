Gyermeket „molesztált" – 11 évig ülhet

2022. november 10. 17:09

Folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt jogerősen 11 év fegyházbüntetésre ítélt a Győri Ítélőtábla csütörtökön egy férfit, aki többször szexuális cselekményt végeztetett barátja kilencéves fiával - tájékoztatta a Győri Fellebbviteli Főügyészség az MTI-t.

A táblabíróság a döntéssel - egyetértve az ügyészi indítvánnyal - három évvel súlyosította az első fokon eljáró Tatabányai Törvényszék határozatát.



A férfit véglegesen eltiltotta a bíróság "bármely olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végzi".



A jogerős ítélet szerint a férfi és a gyermek édesanyja barátok voltak, a nő kérésére a férfi 2018 októberétől 2019 márciusáig többször vigyázott a gyerekre.



A kisfiú megkedvelte a férfit, aki ajándékokat is vitt neki.



Az édesanya távollétében a férfi több alkalommal szexuális cselekményt végeztetett a gyerekkel, akit meg is fenyegetett azzal, hogy ha nem tesz eleget a kérésének, vagy elmondja a történteket valakinek, megeteti a kutyájával.



A gyermek nem mert szólni senkinek, végül 2020 júniusában édesanyjának elmondta a vele történteket.



A nő feljelentette a férfit, aki elmenekült Tatáról. A rendőrök 2020 decemberében fogták el.



A férfi cselekménye a kisfiú teljes személyiségfejlődésében súlyos elakadást okozott, a gyermek múlt év eleje óta nevelőszülőknél él.



A táblabíróság azzal indokolta a férfi büntetésének súlyosítását, hogy a kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények gyakoriak, egyre durvább az elkövetési módjuk, ebben az ügyben pedig a gyermek pszichésen maradandóan sérült.

MTI