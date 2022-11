Soltész: az egyházi fenntartású óvodákban hétezer új óvodai hely létesült

2022. november 10. 17:59

A katolikus és református egyház által fenntartott óvodákban az elmúlt években hétezer új férőhely létesült, továbbá 12 ezer újult meg Magyarországon - jelentette ki a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára csütörtökön Budapesten.

Soltész Miklós a kormány 1,1 milliárd forintos támogatásával megújult és kibővült pasaréti Testvérkék Ferences Óvoda és a vele egy komplexumot alkotó Gondviselés Háza Gondozási Központ átadó ünnepségén méltatta a korábbi, valamint a Pasaréten megvalósult beruházásokat, dicsérve a kivitelezők munkáját. Egyúttal fantasztikusnak nevezte azon fejlesztéseket, amelyeket a ferences renddel közösen vittek véghez az elmúlt tíz évben. Úgy fogalmazott, hogy "a rend mindig kedvesen, mindig szépen, sose magukért, de tud kérni".



Annak kapcsán, hogy az Országgyűlés előtt van a gondoskodásról, a szociális ellátásról szóló törvény, az államtitkár közölte: elsősorban mindenki a saját sorsáért felelős, másodsorban a családjáért és a körülötte lévő közösségért, harmadsorban településéért, egyházi közösségéért, támogatóként, finanszírozóként azonban "ott kell lennie az államnak".



A parlament előtt lévő másik törvényről Soltész Miklós azt mondta, hogy a korábban nem egyházi kézben lévő úgynevezett kegyúri templomokat, kápolnákat megkapják a felekezetek, valamint az üzemeltetés idejéig azon egyházi iskolák épületeinek tulajdonjogát is, amelyek korábban nem egyházi tulajdonban voltak.



Berhidai Piusz ferences tartományfőnök köszöntőjében felidézte: Pasaréten mintegy száz éve kezdődött a ferences jelenlét, majd a rend helyi történetéből kiemelte, hogy 1949-ben a városrészből hurcolták el Károlyi Bernát egykori ferences tartományfőnököt.



A beruházásokra térve jelezte, a "komplexum egyszerre ad helyet kicsiknek és időseknek", amely "szimbiózis meglétét és fenntartását" kifejezetten ferences értéknek tartja.



Ismertetése szerint a kormány 1,1 milliárdos támogatást nyújtott az óvoda bővítéséhez, a telekvásárlások után 650 millió forintot fordítottak a bővítésre, amihez a rend több mint 200 millió forinttal járult hozzá. Berhidai Piusz beszámolt arról is, hogy a korábbi kettőről három csoportra bővült az óvoda, jövő szeptembertől pedig egy negyedik csoportot is terveznek indítani.



MTI