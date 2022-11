Oroszország kétszáz amerikai állampolgárnak tiltotta meg a beutazást

2022. november 11. 23:19

Moszkva a viszonosság alapján kétszáz amerikai állampolgárral szemben rendelt el oroszországi beutazási tilalmat - közölte pénteken az orosz külügyminisztérium.

"Válaszul arra, hogy Joe Biden (amerikai elnök) kormányzata folyamatosan újabb és újabb személyi szankciókat vezet be nemcsak orosz tisztségviselők, hanem olyan üzleti és közéleti személyiségek, kulturális szereplők ellen is, akik valamilyen okból nem elfogadhatók Washington számára, viszonossági alapon kétszáz amerikai állampolgárral szemben oroszországi beutazási tilalmat vezetünk be" - hangzott a tárca közleménye.



A szankciós listára a dokumentum szerint felkerültek Biden elnök testvérei, továbbá Karine Jean-Pierre, a Fehér Ház szóvivője, és Paul Pelosi, az amerikai képviselőház elnökének férje is. Az új lajstromba olyan hatósági tisztségviselőket, kongresszusi tagokat, a hadiipari komplexum vállalatvezetőinek közeli hozzátartozóit, valamint olyan szakértőket és lobbistákat vettek fel, akik "részt vesznek a ruszofób kampány előmozdításában és a kijevi rezsim támogatásában".

MTI