A miniszter lemondásra szólította fel a parancsnokot, az visszautasította

2022. november 12. 21:42

Lemondásra szólította fel a belbiztonsági miniszter az Egyesült Államok határőrizeti ügynökségének vezetőjét, aki ezt visszautasította - erről az érintett Chris Magnus számolt be egy lapinterjúban.

Magnus – latimes.com

Az Egyesült Államok Vám és Határvédelmének főigazgatója a The Los Angeles Times-ben pénteken megjelent interjúban megerősítette a korábban megjelent sajtóhíreket, hogy a belbiztonságért felelős miniszter még kedden arra szólította fel, hogy mondjon le, ellenkező esetben azt fogja javasolni Joe Biden amerikai elnöknek, hogy bocsássa el állásából. Az interjú szerint Alejandro N. Mayorkas a felszólítást azzal indokolta, hogy elvesztette bizalmát a határügynökséget vezető rendvédelmi vezetőben.



Chris Magnus arról is beszámolt, hogy egy nappal később a minisztérium államtitkára, John Tien megismételte a felszólítást azzal, hogy ha magától nem távozik, akkor néhány nappal később megkapja felmondását.



Chris Magnus közölte, hogy önként nem fog lemondani, mert véleménye szerint azt a munkát végzi, amire felkérték, vagyis reformokat hajt végre a Vám- és Határvédelemnél, így nem kell távoznia. Azt is megjegyezte, hogy "egy ponton világossá vált számomra az, hogy a belbiztonsági minisztérium (Department of Homeland Security) legfelső vezetése nem értette meg, hogy miként néz ki a reform egy rendvédelmi hatóságnál".



Chris Magnust tavaly nevezték ki a határügynökség élére, ami az Egyesült Államok legnagyobb létszámú szövetségi rendvédelmi hatósága. Tucson korábbi rendőrfőnöke progresszív rendvédelmi elveiről ismert, céljai között szerepelt a "kultúraváltás" a határvédelmi eljárásokban, emellett több női határőr alkalmazása, és a szabályok enyhítése a migránsok egyes csoportjaira vonatkozóan.



A CNN és a FoxNews egybehangzóan úgy értesült, hogy ugyan Chris Magnus hivatalosan a posztján maradt, de feladatait már nem láthatja el, a Vám és Határvédelem vezetőhelyettese végzi a napi teendőket, és közvetlenül a belbiztonsági minisztérium államtitkárának, John Tiennek küldi el jelentéseit.



Az Egyesült Államokban a szeptemberben zárult pénzügyi évben rekordmértékű, csaknem 2,4 millió illegális határátlépést regisztráltak, ami 37 százalékkal haladja meg az előző 12 hónap illegális migrációra vonatkozó adatát, ami szintén történelmi rekord volt.

MTI