III. Károly király vezetésével megemlékeztek a brit háborús halottakról

2022. november 13. 13:44

A több mint egy évszázadra visszanyúló hagyománynak megfelelően gyászünnepséggel emlékeztek meg vasárnap Londonban az I. világháború és az azóta eltelt évtizedek konfliktusainak brit katonaáldozatairól. Az idei megemlékezésen először vett részt uralkodóként III. Károly király.

A Remembrance Sunday, vagyis az emlékezés vasárnapja mindig az I. világháború harci cselekményeit lezáró tűzszünet évfordulójához, november 11-hez legközelebbi vasárnapon esedékes.



Az 1919 óta évente megrendezett központi emlékünnepség helyszíne ezúttal is a háborús halottak tiszteletére emelt, London kormányzati negyedének közepén álló emlékmű, a Cenotaph volt.



A parlament híres toronyórája, a négyévi renoválás után most először ismét üzembe helyezett Big Ben 11 órát jelző harangjátéka után a felsorakozott tömeg - köztük a brit fegyveres erők csaknem tízezer veteránja - kétperces néma főhajtással tisztelgett a halottak emléke előtt.



A kétperces csend kezdetét és végét a brit hadsereg egy első világháborús ágyújának lövései jelezték.



Ezután helyezte el koszorúját III. Károly király.



Károly édesanyját, II. Erzsébet királynőt életének 97., uralkodásának 71. évében, szeptember 8-án érte a halál nyári rezidenciáján, a skóciai Balmoral kastélyában.



Halálának pillanata óta elsőszülött fia, Károly volt trónörökös a brit uralkodó.



A vasárnapi londoni ceremónia hetven éve az első olyan háborús megemlékezés volt, amelyet nem II. Erzsébet uralkodása alatt tartottak, bár a néhai királynő életének utolsó éveiben is Károly akkori trónörökös helyezte el édesanyja koszorúját az emlékműnél.



II. Erzsébet a korábbi évtizedekben személyesen koszorúzta meg a londoni emlékművet, ám miután néhai férje, a tavaly áprilisban, életének századik esztendejében elhunyt Fülöp edinburghi herceg 2017-ben visszavonult a közélettől és befejezte hivatalos szerepléseit, az uralkodó sem koszorúzott, tavaly pedig egészségi okokból már nem is volt jelen a szertartáson.



A vasárnapi megemlékezésen először vett részt trónörökösként - és a trónörökösi címmel hagyományosan együtt járó walesi hercegi rangban - Vilmos herceg, III. Károly és a néhai Diana hercegnő elsőszülött fia, aki édesapja után majdan szintén az Egyesült Királyság uralkodója lesz.



A koszorúzási ceremónia után a brit fegyveres erők 9975 veteránja tartott felvonulást a Whitehallon, a londoni kormányzati negyed központjában, valamennyien stilizált pipaccsal az öltözetükön.



Az ilyenkor szinte mindenki által viselt pipacs a háborús halottak emléke előtti tisztelgés fő jelképe Nagy-Britanniában, egy kanadai katonaorvos, John McCrae rendkívül népszerűvé vált, 1915-ben írt verse nyomán, amely arról szól, hogy a háború szántotta flamand mezőkön mindig a pipacs virágzott ki először az elesett katonák sírjain.



A Brit Birodalom az I. világháborúban csaknem 9 millió katonát mozgósított; közülük 908 ezer halt meg, több mint kétmillió megsebesült.



A hagyományos novemberi megemlékezés azonban már régóta nemcsak az I. világháború brit áldozatainak szól; a britek ilyenkor a hadszíntereken akkor és azóta meghalt összes katona emléke előtt tisztelegnek. A II. világháborúban több mint 400 ezer brit és gyarmati katona vesztette életét, és 1945 óta is 16 ezer brit katona halt meg szolgálatteljesítés közben.



MTI