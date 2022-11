A mai világ nem hallja meg a szegények fájdalomkiáltását

2022. november 13. 14:49

Az ukrajnai háború és az energiaválság is témája volt a szegények idei világnapjának, melynek alkalmából ezerháromszáz rászoruló vett részt a Ferenc pápa bemutatta misén és az azt követő közös vatikáni ebéden vasárnap.

Családosok, magányos idősek, menhelyeken és utcán élők ültek a Szent Péter-bazilika padsoraiban a Ferenc pápa bemutatta misén. A résztvevők - a pandémia miatt - majdnem kizárólag a római egyházmegyéből érkeztek a plébániák és egyházi szervezetek önkéntesei kíséretében. A misét követően a vatikáni audienciateremben Ferenc pápával közös ebéden vettek részt.



Ferenc pápa 2017-ben vezette be a szegényeknek szentelt világnapot, mely minden évben a Pannoniában született Szent Márton ünnepéhez legközelebbi vasárnapra esik.



A misén mondott beszédében Ferenc pápa kijelentette: meg kell törni a "bennünk lévő belső süketséget, amely megakadályozza, hogy meghalljuk a leggyengébbek elfojtott fájdalomkiáltását".



Az egyházfő szerint a mai társadalom is sebzett, és erőszakkal, igazságtalansággal, üldözéssel teli, elég arra a "kegyetlenségre gondolni, melyet az ukrán nép szenved el" - tette hozzá.



A kortárs szegénység okai között a pandémia és az éghajlatváltozás okozta gazdasági, társadalmi és lelki változásokat, a népek közötti háborúkat, a migráció okozta szegénységet, a munkanélküliséget, valamint a méltatlan munkakörülményeket említette. Úgy vélte, ma is a szegények az áldozatai minden válságnak. Az egyházat, a politikát és a társadalmat is arra ösztönözte, hogy "a városok elfelejtett, sötét szögleteiben lássák meg a magányosságot és nyomort".



A kevesek gazdagságát növelő receptek helyett a remény fényeit kell meggyújtani a sötétségben egy testvériesebb világ építésével - vélte Ferenc pápa.



Kifejtette, jelenleg harmadik világháború folyik, és a félelem okozta bénultság helyett mindenkinek fel kell tennie magának a kérdést, hogy mit jót tud tenni.



Déli beszédében Ferenc pápa ismét a "mártír" ukrán népről beszélt: "a béke lehetséges, ne törődjünk bele a háborúba" - jelentette ki. Dosztojevszkij orosz író idézte, aki szerint nem szabad félni az emberek bűneitől, és a bűnös embert is szeretni kell.



A szegények világnapja alkalmából a Vatikán csak Rómában ötezer családnak juttatott élelmiszercsomagot, valamint most először a gáz- és villanyszámlák kifizetésében is segítséget nyújtott.



A Caritas egyházi szervezet adatai szerint 2021-ben a kevesebb mint hatvanmilliós Olaszországban 5,6 millió volt a szegénységben élők száma. A Coldiretti termelői szövetség adatai azt mutatják, hogy idén a növekvő infláció és az energiadrágulás hatására további tizenkét százalékkal nőtt a rászorulók száma, naponta hárommillióan állnak sorban a menhelyeken ételért. A ferences szerzetesrend milánói szegénykonyháin év eleje óta 79 százalékkal emelkedett a napi kenyéradagot igénylők száma.

MTI