Brazil Nagydíj - Russell nyert vasárnap is, kettős Mercedes-győzelem

2022. november 13. 21:17

A szombati sprintverseny után a vasárnapi futamot is George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte meg a Forma-1-es Brazil Nagydíjon.

A 24 éves pilóta ezzel egy napon belül megszerezte második futamgyőzelmét az F1-ben, ahogy ez csapatának, a Mercedesnek is idei második sikere. Ráadásul Russell mögött csapattársa, a hétszeres vb-első Lewis Hamilton ért célba a második helyen a 71 körös viadal végén.



A két Mercedes mögött Carlos Sainz Jr., a Ferrari spanyol versenyzője lett a harmadik, aki szombati második helye ellenére, büntetés miatt a hetedik pozícióból startolt.



A már világbajnok Max Verstappen (Red Bull) az első körben Hamiltonnal koccant és autója első szárnya megsérült, így a mezőny végéről kellett felkapaszkodnia, s végül a hatodik helyen fejezte be a versenyt.



Mozgalmasan kezdődött a futam, az első kör közepén ugyanis Daniel Ricciardo meglökte a pénteki időmérőn első Kevin Magnussent, a dán pilóta megpördült, kocsija pedig eltalálta az ausztrált, így mindketten kiestek. A baleset miatt a biztonsági autó hajtott a pályára és egészen a hatodik kör végéig vezette a mezőnyt.



Az újraindítás után a már világbajnok Verstappen Hamiltonnal csatázott, és a második kanyarban úgy tűnt, a hétszeres vb-győztes brit kissé ráhúzta autóját riválisára, így összeértek és mindketten hátracsúsztak. Ráadásul a holland Red Bulljának első szárnya megsérült. Kevéssel később Lando Norris és Charles Leclerc harmadik helyért folyó harca torkolt ütközésbe. Előbbi a belső ívről kissé kisodródva lökte meg a monacói Ferrariját, mely a pályát elhagyva a gumifalnak csapódott, ám a komolynak tűnő ütközés ellenére Leclerc visszatért a pályára.



Közben az élen Russell és az így második Sergio Perez távolodott a riválisaiktól, Carlos Sainz pedig megelőzte Norrist. A balesetek után Verstappennek és Leclerc-nek kellett a boxba hajtania, majd a teljes mezőnyt üldözőbe vennie.



A kezdeti izgalmak után nyugodtabban körözött a mezőny a folytatásban, Russel biztosan őrizte előnyét Perez előtt, akire Sainz nem tudott közelíteni. Ugyanakkor Hamilton folyamatosan küzdötte vissza magát az élmezőnybe, és az elöl haladók kerékcseréi után néhány körön át az élen haladt, majd a 30. körben, saját abroncsainak cseréje után a negyedik pozícióba tért vissza.



A folytatásban a két Mercedes, Russell és Hamilton tempója volt a legjobb, s miután Sainz másodszor is a boxba hajtott, Hamilton előbb a harmadik helyre jött fel, majd Perez megelőzését követően a másodikra.



Amikor már úgy tűnt, hogy a két Mercedes diadalát nem fogja fenyegetni semmi, akkor 18 körrel a vége előtt Norris autója a pálya szélén megállt, és előbb virtuális, majd valóságos biztonsági autós szakasz következett. A kényszerű lassítás után 12 köre maradt az összerázódott mezőnynek a leintésig, s hamar egyértelművé vált, hogy a biztonsági autós szakasz legnagyobb vesztese Perez lesz. A mexikói versenyző Red Bulljának erősen használt gumijaival nem tudta feltartóztatni a mögötte jövőket, akik közül előbb Sainz, majd az egész futamon nagyot küzdő Leclerc, valamint Alonso és Verstappen is elment mellette. A Mercedest vezető két pilótának viszont nem kellett izgulnia, Russell és Hamilton egyértelműen a leggyorsabbak voltak a mezőnyben, így magabiztos kettős győzelmet arattak.



A világbajnokságból még egy futam, az Abu-Dzabi Nagydíj van hátra, melyet jövő vasárnap rendeznek.

MTI