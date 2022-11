Taylor Swift tarolt az MTV díjkiosztóján

2022. november 14. 09:24

Az amerikai énekesnőt hét kategóriában jelölték a díjra, végül a legjobb popénekes, a legjobb előadó, zenés videó (All Too Well) és hosszú zenei klip elismerését kapta meg. Swift, akinek Midnights című albuma a közelmúltban jelent meg, meglepetésre személyesen vette át a díjakat. A színpadra lépve elmondta: csak a rajongóinak köszönhet mindent. Az MTV EMA díjátadójának házigazdája Rita Ora és Taika Waititi volt.

A düsseldorfi gálát David Guetta és Bebe Rexha közös előadása, az I'm Good (Blue) nyitotta meg. A Will of the People című számával ezt követően a Muse lépett fel, amely az estén a legjobb rock kategória díját szerezte meg. Az együttes a trófeát az ukránoknak és az iráni nőknek ajánlotta. Három kategóriában győzött távollétében Nicki Minaj, aki a legjobb dal és hiphopszám díját is megkapta. Harry Styles, aki amerikai turnéja miatt nem volt jelen, a legjobb élő fellépés, valamint a legjobb angol és ír előadó díját szerezte meg.

Az estén nagy sikert aratott az ukrán Kalus együttes fellépése is, akik májusban az Eurovíziós Dalfesztivált is megnyerték. Az együttes frontembere, Oleg Pszjuk elmondta: nagyon fontosnak tartják, hogy hangot adjanak az ukránoknak, fellépéseikkel felhívják a figyelmet Ukrajnára, az ukrán kultúrára, a háború elleni küzdelmükre.

A gála előadói között volt még mások mellett a OneRepublic I Ain't Worried című számával, amelyhez Tom Cruise Top Gun: Maverick című produkciójának egy rövid videorészletét is sikerült megszerezniük. Az MTV EMA díjait 17 - női és férfi előadókat nem különválasztó - kategóriában a rajongók szavazatai alapján osztották ki. A PSD Bank Dome-ban megrendezett díjátadó közvetítését több mint 170 országban láthatja majd a közönség.

MTI