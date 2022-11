Csaknem nyolcmillió Mikulás-csoki fogy évente Magyarországon

2022. november 14. 11:01

Az adventi időszakhoz köthető üreges csokoládé Mikulás-figura népszerűsége évről évre töretlen a vásárlók körében, ebből a termékből évente mintegy 8 millió darabot értékesítenek a magyarországi piacon – írta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) az MTI-nek hétfőn eljuttatott közleményében.

Kiemelték, hogy csokimikulásokból még mindig a klasszikus tejes változat a legnépszerűbb, de az étcsokis verzió aránya növekszik. Az üregükben cukorkával töltött, kétrétegű, kétízű vagy akár paleo mikulások részaránya a piacon kisebb. A Magyar Édességgyártók Szövetségének (MÉSZ) kimutatására hivatkozva közölték, hogy Magyarországon mintegy 250 vállalkozás foglalkozik édességgyártással. A kamara tapasztalatai szerint mind a multinacionális, mind a magyar tulajdonú gyártók megtalálják számításukat a szezonális édességek piacán – ilyen a csokinyúl is. Még a kisebb gyártók is jelentős tételeket tudnak értékesíteni a szezon idején. Felhívták a figyelmet arra, hogy a csokimikulások gyártásához felhasznált alapanyagoknál – mint szinte minden területen – jelentős áremelkedés tapasztalható, különösen a kakaóbabnál és a cukornál. A kakaóbabra az aszály is erősen hatott, kevesebb lett a termés – fűzték hozzá. A NAK arra is kitért, hogy a vásárlói szokások évek óta változnak, amely egyrészt a magasabb minőségű termékek, másrészt a funkcionális élelmiszerek, cukormentes termékek iránti kereslet élénkülésében mutatkozik meg.

MTI