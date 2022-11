Párizs kioktatja Londont migránsügyben

2022. november 14. 20:24

Gérald Darmanin francia belügyminiszter szerint a "briteknek változtatniuk kell" annak érdekében, hogy a hazájuk ne bírjon migrációs vonzerővel.

A tárcavezető ezt azt követően mondta, hogy megállapodást írt alá hétfőn Párizsban brit kollégájával a La Manche-csatornán át Nagy-Britanniába áramló, jórészt embercsempészek szervezte illegális migráció megállítását célzó együttműködés kibővítésére.



"A briteknek változtatniuk kell, hogy hazájuk ne bírjon többet vonzerővel. Módosítani kell először is a munkaerőpiaci szabályozásukon, mivel Nagy-Britanniában a hivatalos papírokkal nem rendelkezők is vállalhatnak munkát" - mondta Gérald Darmanin a La Voix du Nord című regionális lapnak adott interjújában.



"A briteknek normális viszonyra van szükségük az Európai Unióval, olyan szerződésre, amelyet Boris Johnson (korábbi miniszterelnök) nem hozott tető alá a külföldiek beutazásának szabályozására" - tette hozzá a francia belügyminiszter, azt szorgalmazva, hogy London határozza meg "a bevándorlás legális útjait".



"Ennek hiánya a feketemunkát és az illegális bevándorlók csónakos átkelését" erősíti Franciaország északi partjaitól az angol partokhoz - hangsúlyozta Darmanin.



A hétfőn aláírt megállapodást illetően a belügyminiszter elmondta: meg kell erősíteni az együttműködést a belgákkal és a hollandokkal is az embercsempészek szervezte illegális migráció megállítására. Ennek érdekében "a következő hetekben csúcstalálkozót szervezünk európai partnereinkkel és a britekkel" - jelentette be Gérald Darmanin.



A hétfőn aláírt egyezmény alapján London tízmillió euróval 72,2 millió euróra növeli a Nagy-Britanniával szemközt fekvő francia partszakaszok ellenőrzéséhez nyújtott hozzájárulását a 2022-2023-as pénzügyi évben. A brit finanszírozás elősegíti a francia partokon járőröző határvédelmi egységek létszámának 40 százalékos növelését és fejlett technológiájú eszközök - köztük drónok, járőrhelikopterek, térfigyelő kamerák - alkalmazását.



MTI