Kosárlabda vb-selejtező - győzelmünk Csehország ellen

2022. november 14. 20:27

A magyar férfi kosárlabda-válogatott remek második félidei teljesítménnyel legyőzte a cseheket Szombathelyen hétfőn a világbajnoki selejtezősorozat második szakaszának a negyedik fordulójában, és így életben tartotta esélyét a vb-szereplésre.

Eredmény:



K csoport, 4. forduló:

Magyarország-Csehország 83-69 (18-21, 18-12, 31-10, 16-26)

--------------------------------------------------------------------

A magyar pontszerzők: Filipovity 15 pont, Hopkins 11, Keller 9, Golomán 9, Benke 8, Somogyi 8, Perl 7, Vojvoida 7, Váradi 5, Kiss 2, Lukács 2

A nemzeti együttes pénteken lépett legutóbb pályára, amikor Szarajevóban az utolsó negyedben még vezetett, ám végül 83-78-ra kikapott a bosnyákoktól. A keretből klubkötelezettség vagy sérülés miatt ezúttal is hiányzott Hanga Ádám, Allen Rosco, Eilingsfeld János és Ferencz Csaba.



Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány a hétfői meccs előtt úgy nyilatkozott, hogy csapata a fiaskó ellenére továbbra is motivált.



"A továbbjutási esélyeink nem szálltak el, mert bármit is játszottunk volna Boszniában, mindenképpen nyernünk kell majd jövőre Litvániában, ha tovább akarunk jutni" - jelentette ki a szakvezető.



A két gárda legutóbb augusztusban találkozott Chomutovban a kvalifikáció második fordulójában, s akkor a magyarok 82-79-re győztek.



A szombathelyi folytatásban a hazaiak hat ponttal elhúztak a Németországban légióskodó Filipovity Márkó révén, ám a cseh gárda fordított, és három ponttal hozta a nyitónegyedet.



A második szakasz már egyértelmű magyar fölényt hozott, a Litvániában játszó Golomán György és a honosított Mikael Hopkins is elkapta a fonalat, így a nagyszünetben 36-33 volt az állás.



Térfélcsere után még jobban kijött a két gárda közötti különbség, 17-7-tel kezdett a hazai válogatott, és 15 ponttal meglépett. Ekkor gyakorlatilag eldőlt a meccs, a 31-10-es játékrészt követően 67-43 állt a nagyórán, Hopkins pedig 11 pontnál tartott.



A hajrára ennélfogva már nem maradtak izgalmak, Filipovity bedobta harmadik tripláját, összességében tíz hármast szórtak ekkorra a házigazdák, a cseh együttes pedig egyre hitehagyottabban futott az eredmény után.



A végül 14 ponttal nyerő mieink így továbbra is reménykedhetnek első vb-szereplésükben, és a kvalifikáció ötödik fordulójában februárban Litvániában lépnek pályára.



A 2023 februárjáig tartó európai vb-selejtezősorozat 32 együttessel rajtolt. Júliusban minden négyesből az első három gárda jutott tovább a kvalifikáció második szakaszába, amelynek a hátralévő négy meccsére novemberben és februárban kerül sor. A második szakasz 24 együttese négy hatos csoportban folytatja úgy, hogy valamennyien magukkal hozták a korábban szerzett pontjaikat. Végül mind a négy csoportból az első három utazhat a jövő nyári vb-re, amelynek a Fülöp-szigetek, Indonézia és Japán ad otthont.



A mieink szeptember elején mind az öt Eb-csoportmeccsüket elvesztették Kölnben, s végül a 23. helyen zártak.

Később:

Montenegró-Litvánia 19.00

Franciaország - Bosznia-Hercegovina 20.30

A mieink további mérkőzései:

----------------------------------

2023. február 23.: Litvánia-Magyarország

2023. február 26.: Magyarország - Bosznia-Hercegovina



MTI