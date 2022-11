Hét diákot öltek meg amerikai egyetemeken a hétvégén

2022. november 14. 20:32

Elfogták a Virginiai Egyetemen történt lövöldözés gyanúsítottját egy diákot, aki vasárnap este három diáktársát agyonlőtte, kettőt megsebesített. Holtan találtak négy, gyilkosság áldozatává vált diákot a hétvégén az Idahói Egyetemen is.

Jim Ryan, a Virginiai Egyetem rektora egy hétfői sajtótájékoztatón tájékoztatón elmondta, hogy egy egésznapos iskolai program után egy bérelt autóbuszon történt a lövöldözés, a halálos áldozatok közül legalább ketten a buszon vesztették életüket.



A halálos áldozatok mindegyike az egyetemi futballcsapat tagja volt - közölte az egyetem vezetője, ugyanakkor a tragédia pontos hátteréről és a tettes indítékairól nem tudott részleteket mondani.



A két sebesülttel kapcsolatban Jim Ryan elmondta, hogy szintén tagjai a futballcsapatnak, egyikük állapota válságos.



A sajtótájékoztatón megerősítették, hogy a gyanúsított Christopher Darnell Jones, az egyetem diákja, korábbi amerikaifutball-játékos, aki egy éve már nem tagja az egyetemi csapatnak, és aki korábban diáktársai előtt beszélt arról, hogy lőfegyver birtokában van.



A tragédia nyomán az egyetem hétfőre törölt minden órát, és az intézmény csapatának hétfőre tervezett mérkőzését sem játsszák le.



A hétvégén az Idahoi Egyetemen is többszörös gyilkosság történt, az egyetem vezetése négy halálos áldozatról számolt be.



Scott Green, az intézmény rektora hétfőn közleményben jelentette be, hogy négy diákjukat találták holtan az egyetem területének közelében, és a feltételezések szerint mindannyian gyilkosság áldozatai lettek. Az órákat hétfőre az egyetem minden intézményében törölték.



Moscow város rendőrsége korábban arról számolt be, hogy vasárnap a déli órákban egy eszméletlennek tűnő emberhez riasztották őket, ezt követően találtak rá a négy diák holttestére az egyetem golfpályájának közelében.



MTI