Eltűnt 3,5 milliárd forint a főváros költségvetéséből

2022. november 14. 23:24

Miközben a Városháza rendszeresen arról számol be, hogy Budapestnek filléres gondjai vannak, naponta eléget 2,6 millió forintot. Már 2019-ben szerződhetett volna a BKV reklámhelyeinek kiszervezésére, de inkább megfúrta a közbeszerzést. Három éve ígérik az új eljárást, de azóta se történt semmi. Hiába fizetett volna egy francia multi havi csaknem 150 milliót, a városvezetés inkább beéri havi 50 millióval két másik cégtől – olvasható a VG.hu cikkében.

2022 végéig összesen 3329 millió forint, tehát közel 3,5 milliárd forint kiesést okoz a fővárosi tömegközlekedés költségvetésében az úgynevezett reklámtenderügy – derül ki a VG által megismert adatokból.

Csak szemléltetésképp: ebből az összegből akár több mint harminc új saját buszt is vásárolhatott volna a BKV vagy éppen négy új CAF villamost.

Az utóbbi különösen fájó, mivel a főváros a közelmúltban jelentette be, hogy nincs pénze a rendelkezésére álló valamennyi kedvezményes árú CAF megrendelésére. A Városháza költhetett volna belőle arra is, hogy az energiaválságra hivatkozva ne kelljen bezárnia a fogaskerekűt – amivel egyébként mindössze 120 millió forintot takarítanak meg –, vagy hogy az egyébként kifejezetten zöld, környezetkímélő CNG-, vagyis sűrítettföldgáz-hajtású buszai továbbra is közlekedhessenek. Ezeket a földgázárak elszabadulása miatt vonták ki a forgalomból, dízeljárművekkel pótolva őket.

Talán mégis a legkézzelfoghatóbb párhuzam: ha ezt a 3,5 milliárd forintot nem égeti el a városvezetés, akkor a BKV jó eséllyel megúszta volna, hogy az idén októberben 4,7 milliárd forint adó és járulék megfizetése alól kérjen haladékot a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól. A fővárosi közlekedési cég hiánya összesen 20 milliárd forint, vagyis ha nem következik be (totálisan érthetetlen okokból) a reklámtenderügy, az önmagában ennek az ötödét fedezhette volna.

A példákat hosszan lehetne még sorolni, de a lényeg talán már ezekből is látszik: bőven lett volna helye a pénznek Budapest működtetésében.

Mi az a reklámtender és mi köze hozzá Karácsony Gergelynek?

A történet megértéséhez szinte napra pontosan három évet kell visszamenni az időben. Karácsony Gergelyt akkor választották meg főpolgármesternek. A ciklus első közgyűlése 2019. november 5-én volt, amelyre a városvezető saját maga nyújtott be egy előterjesztést arról, hogy tiltsák meg a fővárosi cégeknek az egy évnél hosszabb időre szóló, a tulajdonukban, használatukban vagy vagyonkezelésükben lévő reklámfelületek hasznosítására vonatkozó megállapodások aláírását. Egyetlen ilyen szerződés várt aláírásra, a BKV reklámtendere.

A teljes cik ITT

magyarnemzet.hu