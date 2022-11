Labdarúgó NB I - A legsikeresebb magyar edző

2022. november 16. 10:35

Meghosszabbította eredetileg 2024-ben lejáró szerződését Szabó István, a labdarúgó OTP Bank Ligában 16 forduló után második helyezett Kecskemét vezetőedzője.

A klub közleménye szerint "a felek továbbra is úgy érzik, hogy a közösen kialakított filozófia alapján minden adott ahhoz, hogy tovább fejlődhessen a Kecskeméti TE az élvonalban, így hosszú távú megállapodást kötöttek".



Szabó István 2021 nyarán tért vissza a KTE kötelékébe, irányításával a csapat - újonc létére - ezüstérmesként jutott fel az NB II-ből. A gárda az NB I őszi szezonjában is folytatta jó szereplését, a téli szünetre úgy mehet el, hogy csak a címvédő Ferencváros előzi meg.



"Óriási megtiszteltetés, a magam és a stábom munkájának az elismerése is az, hogy a klubvezetés szerződéshosszabbítást ajánlott" - idézte a trénert az egyesület honlapja. Szabó István hozzátette: szeretnék megtartani értékeiket, emellett a meglévő keretet hosszabb távon meg kívánják erősíteni.



MTI