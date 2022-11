Újraindult a kőolajszállítás a Barátság vezetéken keresztül

2022. november 16. 23:38

Egyelőre alacsony nyomáson, de újraindult Magyarországra a Barátság vezetéken keresztüli kőolajszállítás, amely előző nap leállt az ukrajnai energetikai hálózatot ért orosz rakétatámadások miatt - jelentette be a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Belgrádban.

A tárcavezető közölte, hogy néhány perccel ezelőtt újraindult a kőolajszállítás hazánk irányába, a jelenlegi fázisban még alacsony nyomással, de zajlanak a műszaki munkálatok a normális szint helyreállítása érdekében.



"Magyarország energiaellátásának biztonsága nem volt veszélyben azokban az órákban sem, amíg nem volt kőolajszállítás, tekintettel arra, hogy a felelős energiapolitika keretében olyan jelentős készletek állnak rendelkezésre, amelynek nyomán az ilyen kimaradások nem veszélyeztetik az energiaellátásunk biztonságát" - hangsúlyozta.



A keddi orosz légicsapásokban megsérült Ukrajnában a Magyarország kőolajellátásának gyakorlatilag egészéért felelős Barátság vezeték működését biztosító egyik transzformátorállomás is.

Szijjártó Péter az előző napi lengyelországi rakétaincidens legfrissebb fejleményeiről is beszámolt.



Elmondta, hogy lezajlott a NATO-tagállamok képviselőinek rendkívüli tanácskozása Brüsszelben, és a lengyel kormány végül nem kérte, hogy erre az észak-atlanti szerződés 4. cikke szerinti konzultációs eljárás keretében kerüljön sor.



"A lezajlott vizsgálatok alapján nagy biztonsággal kijelenthető, hogy a tegnap délutáni események nem jelentettek támadást Lengyelországgal szemben" - szögezte le.



"A mostani állása a vizsgálatoknak úgy szól, hogy nem Oroszországból indított rakétacsapásról beszélünk" - tette hozzá.



"A vizsgálati eredmény és a konkrét eset óta eltelt időszak dicséri mindazokat, akik higgadtan, nyugodtan, felelősségteljesen álltak hozzá ehhez a kérdéshez" - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy ezáltal sikerült elkerülni a fegyveres konfliktus eszkalációját.



A miniszter rámutatott: a történtek is jól demonstrálják, hogy mennyire fontos lenne a megállapodás a tűzszünetről és a béketárgyalások újrakezdése, ugyanis amíg zajlik a háború, addig nem zárható ki az ilyen és ehhez hasonló események megtörténte.



"Csak a béke jelenti majd azt az állapotot, amikor ilyen eseményekkel nem kell számolni" - mondta.



Végül pedig tudatta, hogy a magyar kormány továbbra is szorosan figyelemmel követi a fejleményeket.

MTI