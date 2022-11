A magyar nemzet minden tagjának közös érdeke a mielőbbi béke

2022. november 17. 15:15

A Magyar Diaszpóra Tanács tagjai egyetértenek abban, hogy magyar nemzet minden tagjának közös érdeke a mielőbbi béke és támogatják a magyar kormánynak Magyarország, a magyar nemzet és a családok biztonsága védelmében tett törekvéseit - többek között ezt tartalmazza a tanács csütörtöki budapesti ülésén elfogadott zárónyilatkozat.

Az MTI-hez is eljuttatott dokumentumban köszönetüket fejezik ki a magyar nemzet tagjai számára a Híd Kárpátaljáért és a segélyszervezetek munkájában való aktív részvételért az orosz-ukrán háború menekültjeinek megsegítésében.



Örömüknek adnak hangot, hogy közel két év után a Kőrösi Csoma Sándor Program újraindult az északi félteke országaiban, és bíznak abban, hogy az ösztöndíjasok személyes jelenlétével és szakmai segítségégével a diaszpóra magyarságának szervezeti élete tovább erősödik. A tanács tagjai reményüket fejezik ki, hogy az ösztöndíjpályázat a déli félteke magyar közösségei számára is megjelenik.



Üdvözlik, hogy a világjárvány idején is folytatódott a Mikes Kelemen Program keretében összegyűjtött, egyedi értéket képviselő hagyatékok hazaszállítása és feldolgozása.



Elismerésüket fejezik ki a hétvégi magyar iskolákban zajló folyamatos és színvonalas munkáért, és üdvözlik a világjárvány idején megalakult új iskolákat, a létrejött új online tan- és módszertani anyagokat.

Egyetértenek abban, hogy költőgéniuszunk, Petőfi Sándor 200. születésnapjának évében erősítsék a megtartó magyar nemzeti anyanyelvi kultúrát szerte a világb Üdvözlik továbbá, hogy a Rákóczi Szövetség által újraindított Diaszpóra Program új tartalmakkal gazdagítva és újabb célcsoportokat megszólítva egyre nagyobb népszerűségnek örvend a diaszpóra magyar fiataljainak körében. 2023-tól a szövetség új elemekkel bővíti a programját - jelezték.

Reményüket fejezik ki, hogy a Külföldi Magyar Cserkészszövetség által szervezett Diaszpóra Iskolatábor programja folytatódhat a magyar kormány támogatásával, amelynek köszönhetően számos fiatal kapcsolódhat a magyar közösségekhez és mélyítheti magyarságismeretét.



Üdvözlik, a magyar kormány hazatérést segítő kezdeményezéseit, és jelzik, hogy beindult egy erőteljes visszatelepülés Magyarországra és kisebb részben a Kárpát-medence más régióiba.



A Magyar Diaszpóra Tanács tagjai cselekvő együttműködésükről biztosítják a magyar nemzet tagjait a magyar családok biztonsága, a közösen elért eredmények megvédése és a folytonosság biztosítása érdekében. Elkötelezettek a magyarság határokon átívelő, a többi nemzet javát és gyarapodását is szolgáló egységének további erősítésében - tartalmazza a zárónyilatkozat.

MTI