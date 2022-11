Megérkezett a fenyőfa a Szent Péter térre

2022. november 18. 15:02

Az idén az Appenninekből érkezett 26 méter magas jegenyefenyő lesz a Szent Péter téri karácsonyfa, melyhez a díszeket pénteken adták át a Vatikánnak. A fát szokás szerint a Vatikán Állam színeit idéző arany- és ezüstgömbökkel öltöztetik fel, a kisebb díszeket pedig Abruzzo tartomány településeinek iskolásai, idősei, valamint pszichológiai rehabilitációs intézeteinek lakói készítették.

A kézműves díszeket a 134 lakosú Rosello polgármestere, Alessio Monaco személyesen adta át a Vatikánban.



Rosello térségéből származik a 62 éves jegenyefenyő, amely csütörtökön kamionnal érkezett meg a Szent Péter térre. A fa felállítása még nem kezdődött el, de ahogyan minden évben, az idén is a tér közepén magasló ókori obeliszk mellé kerül. Az obeliszk elé pedig a betlehemet építik. December 3-án lesz a gyertyagyújtás és a betlehem avatása.



A Szent Péter téren állítandó fát mindig más és más olaszországi régió vagy európai állam ajándékozza. Abruzzo két éve tudta, hogy az idén a tartomány a soros, az eredetileg kiválasztott fa kivágását az utolsó pillanatban mégis leállították, mivel kiderült, hogy a fenyő természetvédelmi övezetben volt. Ráadásul a természetvédők szerint a fa nem is Abruzzo, hanem Molise területén nőtt.



Így egy másik fára esett a választás, amely az abruzzói Palena faiskolájából származik. Ugyanonnan további negyven kisebb fenyőt szállítottak a Vatikánba, melyek a Szent Péter-bazilikában és a Vatikán más helyszínein lesznek felállítva.



A betlehem, amely az északkeleti Friuli-Venezia Giulia ajándéka, az Udine városhoz közeli Sutrióból érkezett. A Jézus születését egy barlangban ábrázoló jelenet Karnia évszázados hagyományait jelképezi: a cédrusfából, kézzel faragott alakok a szent család tagjai mellett a térség hétköznapi szereplőit mutatják be, pásztorokat, asztalosmestereket, szövőnőket, utcai kereskedőket portékájukkal a hátukon.



Az olaszországi karácsony eredeti jelképe a betlehem, melynek hagyományát Szent Ferenc terjesztette el. A Szent Péter téren elsőként II. János Pál pápa állíttatott fenyőfát 1982-ben.

MTI