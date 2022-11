Rendőrökre lövöldöző embercsempész bűnözők

2022. november 18. 16:53

Elrendelte a rendőrökre lövöldöző embercsempészek letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság - tudatta a Fővárosi Törvényszék közleményben az MTI-vel pénteken.

A megalapozott gyanú szerint a 6 külföldi állampolgárságú gyanúsított anyagi ellenszolgáltatásért segítséget nyújtott 21, Magyarországon érvényes tartózkodási engedéllyel nem rendelkező szír állampolgárnak ahhoz, hogy az államhatárt jogellenesen átlépjék.



Hétfőn reggel a gyanúsítottak közül ketten az illegális határátlépőket egy kisbuszban az M5 autópálya bevezető szakaszán Csehország felé szállították. Az intézkedő rendőrök felszólítására nem álltak meg, gáz-riasztó fegyverrel több lövést is leadtak a rendőrök felé. A másik négy gyanúsított a hierarchikusan szervezett, konspiratívan működő embercsempész-csoport tagja. Ők biztosították az illegális határátlépők szállításához a gépjárművet, amelyben a gáz-riasztó fegyver is volt.



A gyanúsítottak cselekménye bizonyítottsága esetén alkalmas vagyoni haszonszerzés érdekében, államhatár átlépéséhez több személynek segítséget nyújtva, felfegyverkezve, bűnszervezetben elkövetett embercsempészés megállapítására.



Az ügyészség szökés, elrejtőzés és bizonyítás megnehezítésének veszélye miatt indítványozta a gyanúsítottak letartóztatását.



A gyanúsítottak külföldi állampolgárok, magyarországi kötődéssel, bejelentett lakóhellyel nem rendelkeznek. A terhükre rótt bűncselekményt szervezetten, több országon keresztül valósították meg. Magyarországra a bűncselekmény elkövetése céljából érkeztek. Mindezekre, illetve a kiszabható büntetés mértékére figyelemmel okkal kell tartani attól, hogy szabadlábon hagyásuk esetén jelenlétük az eljárásban nem biztosítható.



A gyanúsítottak közül ketten a hatósági intézkedéssel szembeszegültek, az őket üldöző rendőrök elől elmenekültek, velük szemben aktív ellenállást tanúsítottak: többször hirtelen a rendőrautó irányába rántották a kormányt, az autóra üvegeket dobáltak, a rendőrautó és a rendőrök felé több lövést adtak le

gáz-riasztó fegyverből. Mindezek alapján kettejük esetében megállapítható, hogy szökést kíséreltek meg és szándékosan ki akarták vonni magukat az eljárás hatálya alól.



Az egyik gyanúsított saját bűnösségére is kiterjedő beismerő vallomást tett, ezért esetében nem, a másik öt társánál azonban megalapozottan feltehető, hogy kényszerintézkedés hiányában a büntetőeljárásban részt vevő, vagy más személyek befolyásolásával, illetve bizonyítékok megsemmisítésével, elrejtésével a

bizonyítást megnehezítenék. Enyhébb kényszerintézkedés alkalmazásának sem objektív, sem szubjektív feltételei nem állnak fenn, ezért a bíróság szerint a kényszerintézkedés célja csak letartóztatással érhető el.



Mindezek alapján a Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra elrendelte a hat külföldi állampolgárságú gyanúsított letartóztatását.

MTI