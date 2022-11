Novák Katalin a béke megőrzésének fontosságáról tárgyalt Izraelben

2022. november 18. 19:55

Novák Katalin köztársasági elnök Facebook-oldalán pénteken tudatta, hogy Yair Lapid leköszönő izraeli miniszterelnökkel a béke megőrzésének fontosságáról tárgyalt Tel-Avivban.

"Yair Lapid leköszönő izraeli miniszterelnökkel Tel-Avivban találkoztam. Még magyarul is tudtunk néhány szót váltani, hiszen mind anyai, mind apai ágon magyar származású. Beszéltünk a hadiipari együttműködésről és arról is, milyen fontos nekünk, magyaroknak, hogy megőrizzük hazánkban a békét" - írta a magyar államfő.



"Izrael nekünk, keresztényeknek a Szentföld, az Ígéret földje. Jeruzsálemben a helyi keresztény egyházak vezetőivel is találkoztam" - fogalmazott Novák Katalin.



Hozzátette: kevesen tudják, hogy a kereszténység napjainkban a legüldözöttebb vallás. Az üldözött keresztényeket segítő magyar erőfeszítéseket világszerte elismerik. A szentföldi keresztény vezetők erős hittel tartják össze a közösséget.



"Köszönöm, hogy beszélhettünk a nehézségekről és arról is, ami erőt ad azok leküzdéséhez" - olvasható Novák Katalin Facebook-oldalán.



MTI