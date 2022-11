A modern futballt közérthetően elemző könyv jelent meg

2022. november 18. 21:21

A modern labdarúgást közérthetőn elemző könyv jelent meg a tévéből és podcastekből ismert három hazai szakértő tollából, Olvasd a játékot! - Hogyan nézzünk focimeccset? címmel.

Az első magyar focitaktikai kötet péntek esti bemutatóján az egyik szerző, az adatelemzéssel foglalkozó Soós Márk úgy fogalmazott: a könyv nem a szakmának, hanem elsősorban azoknak szól, akik néznek egy focimeccset és szeretnének többet megtudni róla. Hozzátette: többek között arra is kitér, hogy miről szól a modern focistatisztika, mit takar a várható gól, vagy a progresszív passz.

Szabó Christophe azt emelte, ki, hogy a kötetből olyan "elméletibb szagú" dolgokat igyekeztek közérthetőbben átadni az olvasóknak, mint például a labdás és labda nélküli játék, vagy a visszatámadás, a gegenpressing. A harmadik szerző, Szabó "Peet" Péter szerint a könyv hozzáadott értéke, hogy a különféle posztok, szerepkörök és modern játékrendszerek jellemzőivel is megismerteti azokat, akik elmélyednek benne. Többek között olyan fogalmak kerülnek elő, mint a szárnyvédő, a tükörszélső, a fedezőárnyék, vagy a hamis kilences.

A könyv rámutat arra, hogy egy futballösszecsapás tele van olyan részletekkel, amelyek első pillantásra láthatatlanok a legtöbb futballrajongó számára. Minden akciót döntések, stratégiák, taktikai és játékfilozófiai gondolatok határoznak meg. A könyv világosan és közérthetően mutatja be, milyen - a szurkolóknak sokszor fel sem tűnő - finomságokon múlik egy-egy labdarúgó-mérkőzés végeredménye.





Ez a kötet felejthetetlen meccseken és sikeres edzők - Josep Guardiola, Jürgen Klopp, Carlo Ancelotti, Marcelo Bielsa - példáin keresztül mutatja be a modern futballt, miközben olyan nemzetközi szinten elismert szakembereket is megszólaltat, mint Lőw Zsolt vagy a Liverpool bedobásedzője, Thomas Grönnemark.



"Ez egy olyan kötet, amely közelebb hozza a szurkolókat hozzánk, játékosokhoz és élvezetesebbé teszi a futballmérkőzést, akár egy semleges néző számára is. Ne lepődj meg, ha ezentúl egy-egy átvétel, szerelés vagy labdakihozatal után libabőrös leszel!" - fogalmaz ajánlójában az Union Berlin és a magyar labdarúgó-válogatott játékosa, Scha:fer András.

Galambos Ádám, a kiadó G-ADAM Stúdió Kft. igazgatója elmondta, a könyv megjelentetése iránt a frankfurti könyvvásáron német és angol kiadók is érdeklődést mutattak.



