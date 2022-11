Biden különleges hadjáratot indított Trump ellen

2022. november 18. 23:05

Az amerikai igazságügyi miniszter különleges ügyészt nevezett ki pénteken a Donald Trump ellen zajló bűnügyi vizsgálatok felügyeletére; az előző elnök közölte, hogy politikai hatalommal való visszaélésnek tartja a döntést, és nem működik együtt az eljárásban.

Merrick Garland sajtótájékoztatón jelentette be, hogy Jack Smith-t, a tárca magas rangú tisztségviselőjét, háborús bűnöket vizsgáló korábbi hágai főügyészt nevezi ki a Donald Trump rezidenciáján nyáron lefoglalt elnöki dokumentumok és a 2021-es elnöki hatalomátadással kapcsolatos események nyomozati eljárásának felügyeletére.



A miniszter elismerte, hogy döntésében szerepet játszott az, hogy Donald Trump hivatalosan is bejelentette indulását a 2024-es elnökválasztáson, valamint az is, hogy a jelenlegi elnök, Joe Biden szintén nyomatékosan jelezte szándékát, hogy elindul újraválasztásáért. Garland úgy fogalmazott: a közérdek diktálta a különleges ügyész kinevezését, hogy független módon irányítsa a bűnügyi nyomozást és a bűnvádi eljárást. Hozzátette ugyanakkor: arról, hogy lesz-e vádemelés Donald Trump ellen, ő maga hozza meg a végső döntést.



Donald Trump közölte, hogy nem fog részt venni az eljárásban, és szerinte a Biden-adminisztráció a jogot - "az országban legrosszabb módon" - politikai célokra használja. Az előző elnök, aki kedden jelentette be indulását a 2024-es elnökválasztási versenyben, a miniszter bejelentése után nem sokkal a FoxNews Digitalnak adott interjúban kijelentette, hogy hat éve zajlanak ellene hasonló vizsgálatok, és még egyszer nem fogja végigcsinálni. Megjegyezte, hogy minden egyes eljárás során ártatlannak találták. Reményét fejezte ki, hogy a republikánusoknak lesz bátorságuk ahhoz, hogy ellenálljanak.



Augusztus elején Donald Trump floridai rezidenciáján az igazságügyi minisztérium kezdeményezésére a Szövetségi Nyomozó Hivatal (FBI) ügynökei tartottak házkutatást, és több tucat doboznyi iratot foglaltak le. A jegyzőkönyvek tanúsága szerint voltak köztük titkos és szigorúan titkos minősítésű dokumentumok, amelyek Donald Trump elnöki időszakából származnak. Az igazságügyi minisztérium bűnügyi nyomozása a többi között arra irányul, hogy történt-e törvénytelen visszaélés nemzetbiztonságot érintő információval. Donald Trump és jogászai vitatják a lefoglalt iratok minősített voltát.



A kinevezett különleges ügyész az igazságügyi miniszter pénteki közlése szerint azt az eljárást is vizsgálja majd a 2021. január 6-i zavargásokkal összefüggésben, hogy Donald Trump és más tisztségviselők akadályozták-e a hatalom békés átadását.



MTI