London saját hadiiparát pénzeli Ukrajnának nyújtott támogatás címén

2022. november 19. 19:03

Rishi Sunak brit miniszterelnök előre be nem jelentett látogatást tett szombaton Kijevben, ahol bejelentette, hogy Nagy-Britannia 50 millió font (több mint 23 milliárd forint) értékben légvédelmi eszközöket szállít Ukrajnának.

A brit kormányfő Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is találkozott. Látogatásának célja az volt, hogy megerősítse: az Egyesült Királyság továbbra is támogatja Ukrajnát az Oroszország ellen vívott háborúban - közölte a Downing Street.



A londoni miniszterelnöki hivatal nem sokkal később ismertette az Ukrajnának felajánlott újabb brit fegyverszállítás részleteit.



A beszámoló szerint a jelentős légvédelmi fegyvercsomag célja az ukrán civil lakosság, valamint a kritikus fontosságú országos infrastrukturális hálózat megvédése az intenzív orosz csapásoktól.



A Downing Street tájékoztatása szerint London 125 légvédelmi löveget ad Ukrajnának, valamint olyan technológiákat, amelyeket az Irán által Oroszországnak szállított drónok ellen lehet bevetni. E technológiák között szerepel többtucatnyi radar és a drónok elleni elektronikus hadviselésre használható eszköz.



Rishi Sunak londoni hivatala a szombati tájékoztatásban felidézi, hogy Ben Wallace brit védelmi miniszter a minap több mint ezer légvédelmi rakéta ukrajnai szállítását is bejelentette.



A Downing Street tájékoztatásában szerepel az is, hogy az ukrán fegyveres erők adatai szerint Oroszország az elmúlt héten 148 rakétatámadást hajtott végre kritikus fontosságú ukrán infrastrukturális létesítmények ellen, és emiatt hozzávetőleg tízmillióan maradtak áramszolgáltatás nélkül.



A londoni kormányfői hivatal szóvivőjének beszámolója szerint Rishi Sunak szombati kijevi látogatásán bejelentette azt is, hogy a brit kormány 12 millió fonttal (5,7 milliárd forinttal) segíti az ENSZ Világélelmezési Programjának (World Food Programme) ukrajnai tevékenységét, és négymillió fonttal (1,9 milliárd forinttal) járul hozzá a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) munkájához.

E

finanszírozásokkal London áramtermelő generátorok beszerzéséhez, vízszolgáltatási rendszerek kijavításához és mobil egészségügyi központok kialakításához járul hozzá - közölte szombat délután a Downing Street.



A brit kormány néhány napja bejelentette azt is, hogy több mint 25 ezer olyan egyéni felszerelési egységcsomagot szállít, amelyet az ukrán katonák szélsőségesen hideg téli időjárás esetén tudnak használni.



E szállítmányokban szerepel sok más téli katonai felszerelés mellett 150 nagy befogadóképességű, fűthető katonai sátor, amely lehetővé teszi a katonák számára a szabadban alvást rendkívül hideg időben is.



A brit miniszterelnöki hivatal szombati tájékoztatásában közölte mindemellett, hogy London eddig nyolc olyan ukrajnai építőipari programot határozott meg, amelyek megvalósítását a brit exportfinanszírozási kormányhivatal (UK Export Finance, UKEF) támogatja.



Ezek között hat híd és két lakótelep felépítése szerepel. Az utóbbiak egyikét a Kijevhez közeli Bucsában építik fel 2250 lakó számára.

MTI