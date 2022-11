Mikulás-programok

2022. november 20. 16:35

Mikulás napi programokkal várja a családokat a Vasúttörténeti Park december 4-én, az intézmény legközelebb 2023 tavaszán nyit újra.

Az eseményen két előadássorozattal is várják a látogatókat a délelőtti és a délutáni órákban - olvasható a szervezők MTI-hez eljutatott közleményében.



A tájékoztató szerint a szezonzáró programban délelőtt és délután is fellép az Apacuka zenekar, valamint Kőhalmi Ferenc mesés-zenés interaktív bűvészműsorával.



Mindemellett arcfestéssel, kézműves programokkal is készülnek a szervezők, így akár a mézeskalács-díszítés, vagy a karácsonyfadísz-készítés is kipróbálható.



További információk a http://www.vasuttortenetipark.hu/ oldalon olvashatók.



MTI