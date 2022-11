Tizenhat évre csökkenthetik a választói korhatárt Új-Zélandon

2022. november 21. 11:21

Az új-zélandi kormány törvényjavaslatot nyújt be arról, hogy 16 évre szállítsák le a választói korhatárt az országban, miután a legfelsőbb bíróság úgy határozott, alaptalanul diszkriminál a jelenlegi szabályozás, amely szerint csak 18 év felettiek szavazhatnak – jelentette be hétfőn Jacinda Ardern új-zélandi kormányfő.

A miniszterelnök elmondta, hogy a parlament hat hónapon belül dönt a javaslatról. Még ha támogatást is kap a kezdeményezés, a következő parlamenti választáson még nem lépne automatikusan életbe az alacsonyabb választói korhatár, mert a választási bizottság határoz majd arról, ténylegesen mikortól vezetnék be a módosítást – tette hozzá. A Make It 16 nevű csoport indította el a kezdeményezést, amelyet már 2020 óta tárgyaltak különféle bíróságok. A legfelsőbb bíróság határozata nem kötelezi a parlamentet törvénymódosításra, csak annyit ír elő, hogy a törvényhozóknak napirendre kell venni a kérdést.

A választói korhatár csökkentéséhez a parlamenti képviselők 75 százalékának támogatása szükséges. A kormányzó Munkáspártnak magában nincs ekkora többsége a törvényhozásban, de a Zöldek és a Maori párt is támogatja a javaslatot. A Nemzeti Párt és az ACT párt viszont jelezte, nem lesznek partnerek a kezdeményezés megvalósításában.

MTI