Váratlan fejlemény a Galvani-híd ügyében

2022. november 21. 15:42

Az új budapesti Duna-híd megkapta az építési engedélyt – számolt be közösségi oldalán a CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zrt. „Időközben a tendertervek is elkészültek, leszállítottuk, így a híd tenderszintű tervezése befejeződött. A híd acélszerkezetű, acél a pilon, a merevítőtartó és természetesen a ferdekábelek is. A teljes acélszerkezet 3D-ben, Teklában lett modellezve” – írja a cég közleménye alapján a magyarepitok.hu.

Az új Duna-híd megépítésének kiemelt célja a belváros forgalomcsillapításának előmozdítása, továbbá a Dél-Budapest, mint jelentős potenciállal bíró, nagykiterjedésű rozsdaövezeteket is magában foglaló térség fejlesztésének elősegítése, beleértve a Duna főmeder és mellékág menti területek fejlesztését is. Az új Duna-híd és kapcsolódó úthálózat megépítése hozzájárul a Hungária körgyűrűn belüli belvárosi forgalomcsillapítás megvalósításához és a belvárosi Duna-hidakra nehezedő forgalmi terhelés csökkentéséhez.

A hídnak és a hozzá tartozó közútfejlesztéseknek köszönhetően direkt kapcsolat alakulhat ki a XI. kerület (Újbuda), a XXI. kerület (Csepel), a IX. kerület déli része (Külső-Ferencváros), a XX. és XIX. kerületek északi része (Pesterzsébet és Wekerletelep), a X. kerület (Kőbánya), illetve az Üllői út – Ferihegyi Repülőtérre vezető út között. A nyomvonal jövőbeni meghosszabbításának köszönhetően (a Jászberényi útig) egy új fővárosi körgyűrű alakulhat ki.

magyarepitok.hu