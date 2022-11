Vb-2022 - Anglia kiütötte Iránt

2022. november 21. 19:39

Az angol válogatott fölényes, 6-2-es győzelmet aratott az iráni csapat felett a katari labdarúgó-világbajnokság B csoportjának hétfői nyitómérkőzésén.

Eredmény:

B csoport, 1. forduló:

Anglia-Irán 6-2 (3-0)

---------------------

al-Rajjan (Halifa Stadion), 45 334 néző, v.: Raphael Claus (brazil)

gólszerzők: Bellingham (35.), Saka (43., 62.), Sterling (45+1.), Rashford (71.), Grealish (90.), illetve Taremi (65., 103., a másodikat 11-esből)

sárga lap: Dzsahanbahs (25.), Puraligandzsi (48.)

Anglia:

-------

Jordan Pickford - Kieran Trippier, John Stones, Harry Maguire (Eric Dier, 70.), Luke Shaw - Declan Rice, Jude Bellingham - Raheem Sterling (Jack Grealish, 70.), Mason Mount (Phil Foden, 70.), Bukayo Saka (Marcus Rashford, 70.) - Harry Kane (Callum Wilson, 76.)



Irán:

-----

Alireza Bejranvand (Hosszein Hosszeini, 20.) - Sadeh Moharrami, Ruzbeh Cesmi (Hosszein Kanaanizadegan, a szünetben), Madzsid Hosszeini, Milad Mohammadi (Mehdi Torabi, 63.) - Ahmad Nurollahi (Sardar Azmun, 77.), Ehszan Hadzsafi, Ali Karimi (Szaed Ezatolahi, a szünetben) - Alireza Dzsahanbahs (Ali Golizadeh, a szünetben), Mehdi Taremi, Morteza Puraligandzsi

A találkozó elején csaknem tíz percet állt a játék, mivel az irániak kapusa egy kijövetel közben összefejelt csapattársával és végül le is kellett cserélni.



Az angolok futballoztak fölényben és Maguire fejesével a 32. percben kis híján előnybe kerültek, a labda azonban a felső lécen csattant. Nem sokkal később már megszületett az első angol gól a 19 éves Bellingham első válogatottbeli találatának köszönhetően. A 43. percben egy újabb angol pontrúgásból esett gól, ezúttal a Maguire által lefejelt labdát Saka bombázta a léc alá. Az irániak a reklamálással voltak elfoglalva, és szinte azonnal újabb gólt kaptak saját középkezdésük után, ekkor Sterling talált a hálóba. A játékvezető az iráni kapus hosszas ápolása miatt 14(!) perc hosszabbítást rendelt el az első félidő végén.



A fordulást követően bő negyedórát kellett várni az újabb angol gólra, Saka már másodszor volt eredményes, ugyanakkor néhány pillanattal később az irániak az első kaput eltaláló lövésükből szépítettek.



Az angolok a csereként pályára lépő Rashford első két labdaérintése után állították vissza a különbséget, majd a 90. percben egy másik csere, Grealish révén találtak be ismét. A brazil játékvezető ezúttal 10 perc túlórára késztette a csapatokat, a végén pedig a videobíró segítségével még egy büntetőt is megadott az irániaknak, melyet az így duplázó Taremi értékesített, kialakítva a végeredményt.

MTI