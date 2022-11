Moszkva: a NAÜ megkapta a zaporizzsjai atomerőműre mért csapások adatait

2022. november 21. 22:24

Eljuttatta a zaporizzsjai atomerőművet ért ukrán támadásokra vonatkozó adatokat Oroszország a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséghez (NAÜ) - közölte Marija Zaharova külügyminisztériumi szóvivő hétfőn Moszkvában.

"A mostani csapássorozat után, ahogy korábban, úgy most is átküldünk minden rendelkezésre álló információt a találatok következményeiről, beleértve a fotó- és videoanyagokat" - mondta Zaharova.



A szóvivő szerint Oroszország arra kérte a NAÜ-t, hogy haladéktalanul tájékoztassa tagállamait a történtekről, mert a nemzetközi közösségnek tudnia kell, hogy ki a felelős az erőmű elleni támadásokért.



Zaharova úgy vélekedett, itt az ideje, hogy a nevükön nevezzék a dolgokat, különben lehetetlen lesz megfékezni az ukrán hadsereg támadásait.



Az orosz védelmi minisztérium szerint az ukrán fegyveres erők szombaton és vasárnap reggel több mint 20 nagy kaliberű tüzérségi lövedéket lőttek ki a zaporizzsjai atomerőmű területére, valamint a létesítményt tápláló távvezetékre. A létesítményben a sugárzás szintje továbbra is normális.



Renat Karcsaa, a Roszenergoatom főigazgatójának tanácsadója a TASZSZ hírügynökségnek nyilatkozva vasárnap elmondta: a NAÜ-nek a zaporizzsjai atomerőműben tartózkodó szakértői tájékoztatást kaptak arról, hogy az ukrán fegyveres erők szombaton és vasárnap a Dnyipropetrovszk megyei Marhanecből lőtték az erőművet. Karcsaa szerint egy ballisztikai szakértő bizonyítékokkal alátámasztva magyarázta el a csapások eredetét a NAÜ képviselőinek. Az orosz tisztségviselő szerint az ügynökség szakértői ezt követően jelentést küldtek a központjukba.



Elmondta azt is, hogy a létesítményben olyan szerkezeteket építenek ki, amelyek "biztonsági párnaként" szolgálnak, és megvédik a nukleáris hulladéktárolót a tüzérségi lövedékek esetleges találatától. Karcsaa szerint a "valódi döntéseket meghozó államoknak" szerződésben kellene kötelezniük Ukrajnát arra, hogy állítsa le a tüzérségi támadásokat, a kötelezettség megszegésének pedig súlyos következménnyel kellene járniuk.



Korábban az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy az ukrán fegyveres erők kéthónapos szünet után a hétvégén újrakezdték a zaporizzsjai atomerőmű lövetését, legkevesebb 25 lövedéket kilőve rá. Ezek közül az egyik a 2. számú különleges épület tetejét találta el, ahol a nukleáris üzemanyagot tárolják. A támadást a tárca szerint az orosz tüzérség elfojtotta.

