Fidesz: Gyurcsányékkal se rezsicsökkentés, se földgáz nem lenne

2022. november 22. 17:22

Gyurcsányékkal se rezsicsökkentés, se földgáz nem lenne, a baloldal már rég bevezetett volna mindenféle energiaszankciót, amivel tönkretették volna a gazdaságot és a magyar családokat - közölte a Fidesz kedden az MTI-vel.

A párt arra reagált, hogy Varju László (DK) úgy nyilatkozott, pártja közérdekű adatigénylést nyújt be és perelni fog azért, hogy megtudja, mennyiért kapja Magyarország a gázt az oroszoktól.



A Fidesz közleményében kiemelték: az energiaválságot és az áremelkedéseket a baloldal által is erőltetett szankciók okozzák, de ők ebben a helyzetben is rendíthetetlenül támogatják a szankciókat. Úgy látszik, "a külföldi támogatásoknak meg volt az ára" - fogalmazott.



A Fidesz-KDNP szerint ezért is fontos, hogy "minél többen töltsük ki a nemzeti konzultációt, mutassuk meg a dollárbaloldalnak és Brüsszelnek, hogy nem kérünk az elhibázott szankciókból!"



MTI