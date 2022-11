Hajléktalant halálra vertek

2022. november 22. 17:24

Első fokon öt, illetve négy és fél év börtönbüntetéssel sújtott a Szegedi Törvényszék kedden egy párt, mert 2020 őszén súlyosan bántalmaztak egy hajléktalant; a férfi a kórházban belehalt sérüléseibe.

A törvényszék halált okozó, társtettesként elkövetett testi sértés bűntettében mondta ki bűnösnek a korábban többszörösen büntetett vádlottakat. A bíróság elrendelte az elsőrendű vádlottal szemben más bűncselekmények miatt rá kiszabott két felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását is.



Az eset két éve történt Szegeden, a Tisza árterében. A sértett és a vádlottak - az elsőrendű vádlott férfi és élettársa -, közösen italoztak. Szóváltás alakult ki közöttük, és a vádlottak többször fejbe vágták, megrúgták és egy faléccel is verték a sértettet, majd az erősen vérző férfit az ártérben magára hagyták. A férfire járókelők találtak rá, értesítették a mentőket; a sértett kórházba került, de ott meghalt.



A szakértői vélemény szerint a sértett halálában közrejátszott az is, hogy vérzékenységhez hasonló betegségben szenvedett. A bíró indoklásában kétségtelennek nevezte, hogy a sértett halálához vezető folyamatot a vádlottak által elkövetett bántalmazás indította el.



A döntéssel szemben az elsőrendű vádlott és védője felmentés, illetve enyhítés érdekében fellebbezést jelentett be, így az ítélete nem jogerős. A más bűncselekmény miatt jelenleg jogerős szabadságvesztését töltő másodrendű vádlott elfogadta az ítéletet. Az ügyész három nap gondolkodási időt tartott fenn az esetleges fellebbezés bejelentésére.



bkzg \ gkp

MTI