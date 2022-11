Önálló Energiaügyi Minisztérium jön létre

2022. november 22. 17:44

Változtatott a kormány szerkezetén kedden a parlament: december 1-jétől létrejön az Energiaügyi Minisztérium, az építési és beruházási tárca neve Építési és Közlekedési Minisztériumra változik, jövő év január 1-jétől pedig a Miniszterelnöki Kabinetirodából történő kiválással létrejön a Gazdaságfejlesztési Minisztérium.

A képviselők 134 igen, 50 nem szavazattal és öt tartózkodás mellett fogadták el a minisztériumok felsorolásáról szóló törvény és egyes kapcsolódó törvények módosítását a kormányfő kezdeményezésére.



Az Energiaügyi Minisztérium létrehozását a kormány azzal indokolta, hogy a háború és a szankciós energiaárak miatt Magyarországon és Európában is a legfontosabb az energiabiztonság és az energiaárak kérdése; a brüsszeli szankciók miatt az energiaárak folyamatosan ingadoznak, ezért egységes energiairányításra van szükség.



Az új tárca - amelynek vezetésére Lantos Csabát kérte fel a miniszterelnök - a Technológiai és Ipari Minisztérium átnevezésével jön létre, miután november közepén lemondott a tárcát vezető Palkovics László.



A most elfogadott javaslat indoklása kitér arra is, hogy az orosz-ukrán háború okán bevezetett szankciós politika jelentős hátrányok veszélyével fenyeget mind az energiaügyek, mind a gazdaság területén, ezek ellensúlyozása érdekében pedig indokolt, hogy mindkét területért önálló minisztérium feleljen.



Az új struktúrában a közlekedéssel összefüggő feladatokat az építésügyi tárca veszi át. Az Építési és Beruházási Minisztérium új névvel: Építési és Közlekedési Minisztériumként folytatja működését december elsejétől.



Január 1-jétől a minisztériumok felsorolása kiegészül a Gazdaságfejlesztési Minisztériummal, amely a Miniszterelnöki Kabinetirodából történő kiválással jön létre. Nagy Márton eddig tárca nélküli miniszterként felelt a területért.



A változtatások révén az eddigi 11-ről 12-re nő Magyarország minisztériumainak száma.

MTI