Elítélték Nicolas Sarkozy egyik legközelebbi volt munkatársát

2022. november 22. 17:47

Újabb börtönbüntetésre ítélte kedden első fokon egy francia bíróság Nicolas Sarkozy volt francia államfő (2007-2012) egykori közvetlen munkatársát, Claude Guéant-t. Az elnöki hivatal volt vezetője hat hónap letöltendő és egy év felfüggesztett szabadságvesztést kapott, amiért a 2012-es nemzetgyűlési választásokat megelőző képviselőjelölti kampányában elköltött összeget szándékosan nem pontosan vallotta be, és jogosulatlan visszatérítést is kapott.

Guénant – rtl.fr

A Párizshoz közeli Nanterre büntetőbírósága döntésében ugyanakkor engedélyezte, hogy a letöltendő börtönbüntetést a volt politikus saját otthonában, elektromos nyomkövető viselésével töltse le. Claude Guéant-t 30 ezer euró pénzbírság megfizetésére is kötelezte a bíróság, valamint öt évre eltiltotta kereskedelmi vagy ipari jellegű foglalkozások gyakorlásától.



Ügyvédje, Philippe Bouchez El Ghozi fellebbezett a döntés ellen, mert "Claude Guéant-nak az a benyomása, hogy nem hallgatta meg az igazságszolgáltatás" az októberben lefolytatott perben - mondta a védő az AFP francia hírügynökségnek. Ügyfele "nem ért egyet az ítélettel", és tagadja, hogy csalást követett el a kampányszámlákkal.



A 77 éves Claude Géant 2007 és 2011 között, Nicolas Sarkozy elnöksége idején vezette a francia elnöki hivatalt, majd egy évig belügyminiszter volt. 2012-ben képviselőjelöltként indult a nemzetgyűlési választásokon. A vád szerint a kampányban ténylegesen elköltött összegnél szándékosan kevesebbet vallott be, s 30 ezer eurós visszatérítést kapott, amire nem volt jogosult.



Claude Géant 2021. december 13. és 2022 február 9. között börtönben volt egy sikkasztási ügyben. Nicolas Sarkozy volt államfő egykori legfőbb bizalmasa az első olyan volt francia kormánytag, aki börtönbe vonult.



Claude Guéant ellen - aki Sarkozy belügyminisztersége idején a kabinetfőnöke volt - négy másik személlyel együtt emeltek vádat. A vádirat szerint a volt kabinetfőnök a rendőri vezetők tudtával a nyomozásokra fordítható összegek egy részéből önmagának és

kollégáinak prémiumokat fizetett ki készpénzben. Közpénz elsikkasztásának bűnrészessége miatt két év börtönbüntetésre ítélték, valamint 75 ezer euró pénzbírság megfizetésére is kötelezték, s öt évre eltiltották minden állami funkciótól.



Claude Guéant elleni további két ügyben is folyik eljárás, az Elysée-palota által állítólagosan túlszámlázott közvélemény-kutatások miatt, valamint Nicolas Sarkozy 2007-es győztes elnökválasztási kampányának állítólagos törvénytelen líbiai finanszírozása miatt.

MTI