Az EU-bővítés hozzájárul a kontinens egészének biztonságához

2022. november 22. 23:07

Gebauer Szabolcs, az MTI tudósítója jelenti: Noha vannak kihívások az Európai Unió előtt, a bővítés továbbra is a leghatásosabb külpolitikai stratégiai eszköz, nagyban hozzájárul a kontinens egészének biztonságához - jelentette ki Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős tagja Strasbourgban kedden.

A magyar uniós biztos az Európai Parlament plenáris ülésének az új uniós bővítési stratégiára vonatkozó ajánlásokról tartott vitáján kijelentette: az ukrajnai orosz invázióval összefüggésben az Európai Uniónak egységesnek kell lennie.



Fontosnak nevezte, hogy a szomszédos országokkal jó kapcsolatban álljon, illetve saját bővítési stratégiáját összhangba hozza a fennálló politikai helyzettel. Szavai szerint ez azt jelenti, hogy amennyiben lehetséges, és a csalatkozni vágyó országok teljesítik a szükséges feltételeket, előre kell lépni a folyamatban.



A bővítést folytatni kell - jelentette ki Várhelyi Olivér, majd a nyugat-balkáni országok csatlakozási eljárását kiemelve azt mondta: az unió elkötelezett a régió integrációja mellett, különösen egy olyan időszakban, amikor háború sújtja az egyik szomszédos országot.



Gál Kinga, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője felszólalásában hangsúlyozta: az Európa békéjét veszélyeztető fenyegetések rávilágítanak a bővítés geopolitikai jelentőségére. Az EU nem késleltetheti tovább a stratégiai jelentőségű nyugat-balkáni bővítési folyamatot - húzta alá.



Figyelmeztetett: a térség az energiaellátás hosszútávú biztosítása és a migrációs válságok kezelése szempontjából is kulcsrégióvá vált Európa számára. A nyugat-balkáni útvonalon súlyosbodik az illegális migrációs krízis, amit a térség és a kulcsszereplője, Szerbia integrációjával lehet megoldani. Ezért üdvözlendő a múlt héten Belgrádban kötött szerb, osztrák, magyar szándéknyilatkozat az illegális migránsok visszafordításáról a külső határokról - közölte.



Az EP-képviselő kijelentette: a vitára bocsátott jelentésben a csatlakozási feltételrendszer átpolitizált szigorítása rossz üzenet, elbizonytalanítja például a csatlakozásra váró Szerbiát.



Elfogadhatatlan továbbá az uniós döntések meghozatala esetében egyhangúságot megkövetelő szabályok eltörlésére vonatkozó javaslat, hiszen a többségi döntésekkel a kisebb tagállamok politikai szuverenitása kerülne súlyos veszélybe különösképpen a külpolitikai döntések esetében - tette hozzá Gál Kinga.



Deli Andor, a Fidesz EP-képviselője beszédében kijelentette: elérkezett az ideje az unió bővítési folyamata felgyorsításának, Európa nem engedheti meg magának, hogy tovább halogassa a Nyugat-Balkán országainak csatlakozását.



"Sokan azt állítják, hogy az EU befolyása meggyengült a térségben. Sajnos, az elmúlt pár évben az Európai Parlament, határozatai révén tevőlegesen hozzájárult ahhoz, hogy ez így legyen" - fogalmazott.



Kijelentette: nem lehet bizalmat és befolyást növelni oly módon, hogy az EU folyamatosan szigorítja a csatlakozás feltételrendszerét. Az uniós kondicionalitási mechanizmusokat Magyarország jól ismeri. Téves logikán alapulnak, hiba lenne a csatlakozni kívánó országokra is kiterjeszteni a befolyásolás eszközeként - húzta alá. Szerbiának és a nyugat-balkáni térség országainak, nem az EP jelenlegihez hasonló határozataira, hanem őszinte támogatásra és csatlakozási időpontra van szüksége - jelentette ki.



A vitára bocsátotthoz hasonló határozatokhoz nem segítik, hanem inkább hátráltatják a bővítést és azt a munkát, amelyet az Európai Bizottság végez - tette hozzá felszólalásában Deli Andor.



A közel-keleti térséggel való együttműködés különösen fontos az ukrajnai háború miatt is, e régió megszenvedte a háború következményeit, különösen az élelmiszerellátás szempontjából - mondta Várhelyi Olivér szomszédságpolitikáért és a bővítésért felelős uniós biztos kedden az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén.

A biztos a Közel-Kelet regionális stabilitásáról és biztonságáról szóló plenáris vitában leszögezte: segíteni kell a térséget az élelmiszerhiánnyal kapcsolatos problémák megoldásában, és Európa számára is nagy jelentősége van annak, hogy milyen kapcsolatokat alakít ki a régió országaival. Mint mondta, tavaly az EU stratégiát hozott létre a mediterrán térséggel való kapcsolatok erősítésére, az idén az öbölmenti államokkal való együttműködést előmozdító cselekvési tervet mutat be az Európai Bizottság.



Az EU célja továbbá, hogy hozzájáruljon az Ábrahám-megállapodások sikereihez, támogatva ezáltal az arab-izraeli megbékélést, főként olyan területeken, ahol partnerséget lehet kialakítani, az EU például együttműködik Izraellel és Marokkóval a vízgazdálkodásban - mondta.



Kiemelte, hogy az öbölmenti országokkal az EU jó kapcsolatokat tart fent. A régió dinamikus átalakulásban van, és az unió tovább ösztönözné a reformokat ezekben az országokban, például az emberi jogok területén is - tette hozzá. Felhívta a figyelmet arra, hogy Irán atomtörekvéseit az EU szoros figyelemmel követi, az országban nagy kihívások vannak az emberi jogok terén, és foglalkozni kell azzal is, hogy Teherán fegyverekkel támogatja Oroszországot.



Gál Kinga, a Fidesz uniós parlamenti képviselője felszólalásában hangsúlyozta: még soha nem volt ennyire szükség a Közel-Kelet államaival való szoros együttműködésre, hiszen az ukrajnai háború és az energiaszankciók következtében drasztikusan átalakul a globális nyersanyag-kereskedelem. "A térség energetikában már globálisan is vezető szereppel bíró országai nemcsak az európai energiaválság megoldásában, hanem a megújuló energiaforrások terén is nélkülözhetetlen partnereink" - fogalmazott.



A politikus hangsúlyozta, hogy segíteni kell a térségben egyre kiszolgáltatottabb helyzetben élő keresztény kisebbségeket, "akiknek védelme nem lehet politikai alku tárgya". Úgy vélte, az európai biztonság záloga a Közel-Kelet békéje és stabilitása. "Ezért fontos minden stabilitást ösztönző megállapodás, így például az Ábrahám-megállapodások" - tette hozzá. Gál Kinga üdvözölte az izraeli választások eredményét, ami véleménye szerint garantálni fogja a stabil kormányzást az országban.



Trócsányi László, a Fidesz EP képviselője az MTI-nek eljuttatott írásbeli felszólalásában hangsúlyozta: a Közel-Kelet országaival való kapcsolatokat a kölcsönös érdekek, a konstruktív együttműködés és az egyenlőség mentén kell alakítani. Emlékeztetett, hogy ezeknek az országoknak megvannak a saját hagyományai, kultúrája, értékrendje, ezeket tiszteletben tartva, kellő óvatossággal kell eljárni. "Az Európai Unió nem veheti fel az ideológiai köntösbe bújt tanár szerepét" - fogalmazott.



Kiemelte, hogy Libanon rendkívül súlyos politikai és gazdasági válsággal szembesül, ezért kellő segítséget kell nyújtani az országnak, és diplomáciai eszközökkel is elő kell segíteni stabilitásának előmozdítását. "Ez a Libanonban lévő menekültek saját országukba való hazatérése miatt is kulcsfontosságú. Emellett azt is mindenkor szem előtt kell tartanunk, hogy Libanon ad otthont a Közel-Kelet legnagyobb lélekszámú keresztény lakosságának" - tette hozzá.

