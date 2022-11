Migráció – marad a rögeszmés EU-gondolkodás

2022. november 23. 14:28

Gebauer Szabolcs, az MTI tudósítója jelenti: Migrációs gondok mindig lesznek, ezért az Európai Uniónak tartós megoldást kell találnia ezekre, nem pedig esetieket. Itt az ideje, hogy hosszú távon fenntartható, átfogó európai menekültügyi és migrációs keretet hozzon létre a unió - jelentette ki az európai életmód előmozdításáért felelős uniós biztos Strasbourgban szerdán.

Margarítisz Szkínász az Európai Parlament (EP) strasbourgi plenáris ülésének menekültügyi és a migrációs kérdésekről folyatott vitáján emlékeztetett arra, hogy minden migrációs útvonalon növekszik az illegális bevándorlás, de a legnagyobb nyomás a nyugat-balkáni országokon van.



Emlékeztett, hogy az Európai Bizottság javaslatára már létrejött az európai menekültügyi és migrációs egyezmény, amely képes kezelni a problémákat. Egyedi akciók nem hoznak eredményt - mondta. Közös megállapodásra van szükség a befogadás irányelvéről, a visszafogadás és visszaküldés feltételeiről.



Közölte: az Európai Bizottság korábban előállt egy húszpontos javaslattal, amelyben egyebek mellett szerepelt az észak-afrikai partnerországokkal való együttműködés megerősítése, a hatékonyabb határőrizet megteremtése, az embercsempészekkel szembeni fellépés fokozása, valamint a tengeri kutatás és mentés megszervezése a tagállamokkal és minden más szereplővel együttműködve.



Kijelentette: a szolidaritás kifejezése mellett intézkedések azonnali meghozatalára van szükség, hogy minden migrációs útvonalon gyors eredményt tudjanak elérni a tagállamok az EU határ- és partvédelmi ügynöksége, a Frontex támogatása mellett.



"Megvannak a forrásaink, az eszközeink, és van politikai akarat arra, hogy a migrációt a bizalom és a szolidaritás szellemében kezeljük - tette hozzá Margarítisz Szkínász.



Ylva Johansson uniós belügyi biztos beszédében azt hangsúlyozta, hogy az unió számára intézkedései meghozatalakor is a legfontosabbnak az emberéletek mentésének kell lennie. Hozzátette ugyanakkor, hogy az unióba kívánkozók között azok vannak többségben, akik nem szorulnak nemzetközi védelemre. Esetükben a visszaküldésről kell beszélni, illetve lehetőséget kell teremti számukra, hogy legálisan léphessenek be az Európai Unióba.



"Meg kell mutatni mindenkinek, hogy a migráció nem veszély és nem fenyegetés. A migrációra szükségünk van" - tette hozzá az uniós biztos.



Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője felszólalásában mindenek előtt arra emlékeztetett, hogy egy civilszervezet által irányított hajó, az Ocean Viking fedélzetén nemrégiben Franciaországba érkezett 234 migráns közül már csak 4 ember van a francia hatóságok ellenőrzése alatt. A többieket szabadon engedték, és azonnal eltűntek Franciaországban. Ez a nyitott határok politikájának rémisztő eredménye. Több száz, papírokkal nem rendelkező ember kóborol szabadon Európában, akik biztonsági fenyegetést jelentenek az európai állampolgárokra - figyelmeztetett.



"Az eset üzenete katasztrofális Európa számára. Minél több hajót engedünk kikötni, annál több hajó fogja követni őket" - mondta.



Szavai szerint Orbán Viktor miniszerelnök és Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes már évekkel ezelőtt bebizonyította, hogy a határokat meg lehet védeni a szárazföldön és a tengeren is. Giorgia Meloni olasz miniszterelnöknek pedig igaza van: az egyetlen közös megoldás az uniós határok védelme, a migránshajók indulásának megakadályozása és az Európán kívüli adminisztrációs pontok megnyitása - mondta.



"Európa kapui nem állnak nyitva mindenki számára. A rendet és biztonságot helyre kell állítani" - szögezte le Hidvéghi Balázs.



Gál Kinga, a Fidesz EP-képviselője felszólalásában kijelentette: a migrációt nem kezelni kell, hanem megelőzni. Magyarország és Ausztria nemrégiben megállapodást kötött Szerbiával a nyugat-balkáni útvonalon érkező migráció megfékezéséről, mert mint látható, az Európai Unió menekültügyi rendszere megbukott - tette hozzá a fideszes képviselő.



Gyöngyösi Márton, a Jobbik EP-képviselője a vita során elmondott beszédében hangsúlyozta: a migráció az EU legnagyobb gondja és minden idők legsúlyosabb társadalmi válsága.



Az Európai Bizottság javaslatai, köztük a civilszervezetek hajóira vonatkozó iránymutatások, a migránsok visszatérését elérni akaró országokkal való koordináció és az unión belüli önkéntes áttelepítés végrehajtásának ösztönzése helyes prioritás - mondta az EP-képviselő, de hangsúlyozta: az EU-nak világossá kell tennie, hogy nem biztosít pénzeszközöket egyetlen olyan kormánynak sem, amely nyíltan vagy hallgatólagosan együttműködik az embercsempészekkel.



"A migránscsempészek rabszolga-kereskedelmet folytatnak, terroristák, és ennek megfelelően kell őket kezelni" - szögezte le.



Kijelentette: a Frontexet klasszikus határrendészeti és határvédelmi szervvé kell átalakítani egységes irányítás alatt, közös költségvetésből finanszírozva. Közös határvédelmi mechanizmus nélkül az EU nem lesz képes kezelni a migrációt - tette hozzá felszólalásában Gyöngyösi Márton.

MTI