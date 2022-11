Fidesz: az emberek pénzét csak Gyurcsányék vették el

Gyurcsányék még ma is reggel, délben, meg este hazudnak, és a bankok érdekeit védik a magyar emberek helyett. A magyarok pénzét csak Gyurcsányék vették el és most is Gyurcsányék fenyegetik - kommentálta a nagyobbik kormánypárt Bodnár Zoltán (DK) szerdai nyilatkozatát, amelyben az ellenzéki politikus arról beszélt, hogy a kormány fenyegeti a bankbetéteket.

A Fidesz az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: "a Gyurcsány-korszakban a magyaroknak napi élménye volt, hogy elvettek tőlük egyhavi nyugdíjat, egyhavi fizetést, a családi adókedvezményt, a családtámogatásokat, az otthonteremtési támogatásokat, most meg a rezsicsökkentést fenyegeti a baloldal, amivel 181 ezer forintot húzna ki minden magyar család és nyugdíjas zsebéből".



"A banki közvetítéssel, közvetve az MNB-nél elhelyezett betétekre vonatkozó kamatstopra az elhibázott brüsszeli szankciók okozta infláció és válság miatt van szükség" - írták, kiemelve, hogy "az a cél, hogy egyes pénzügyi szereplők ne szerezzenek extraprofitot, ne nyerészkedjenek a mostani helyzeten, hanem forrásaikat a magyar gazdaságba és a magyar vállalkozások felé irányítsák".



MTI